Samsung má první OLED se čtečkou otisků po celé ploše, který navíc změří krevní tlak. A k tomu rolovačku

Samsung na akci SID Display Week 2023, která začala dnes v Los Angeles, přivezl ukázat zobrazovací technologie nové generace. První novinkou je displej Rollable Flex, což je rolovací displej, který se může prosadit u tabletů nebo notebooků, druhou pak Sensor OLED displej. Tedy zobrazovací panel, jehož součástí je čtečka otisků prstů, která funguje na celé ploše, a snímač krevního tlaku. Dalším vystavovaným exemplářem je telefon s displejem, který se ohýbá na jednu i na druhou stranu. Prostě tak, jak zrovna potřebujete.

Displej Rollable Flex je hlavní hvězdou stánku Samsungu na akci Display Week. Jedná se o 12,4" panel, který se ze 49 mm dokáže roztáhnout do délky 254,4 mm, tedy pětinásobně. Samsung si pomohl tím, že displej v zavřeném stavu schová „do ruličky“. Zatím si však neumíme představit jeho praktické nasazení, do ruličky by se totiž mimo displeje mělo rolovat celé zařízení, a to nám zatím nepřipadá příliš reálné.



Nejblíže finálnímu produktu je koncept Flex In & Out. Jedná se prakticky o Z Fold4 bez vnějšího displeje. Pokud potřebujete v zavřeném stavu pracovat s telefonem, jednoduše jej přeložíte „naopak“

Mnohem reálněji vypadá koncept skládacího zeřízení Flex In & Out. Na stánku je vystavený fyzický prototyp, který se podobá Galaxy Z Fold4, jenže je tu jeden velký rozdíl. Tento telefon nemá vnější displej. Pokud jej chcete používat v zavřeném stavu, stačí jej přeložit na opačnou stranu. Skládačka se pyšní 360° pantem, a Samsung tím efektivně vyřešil problém zařízení, která se skládají směrem „ven“, a při jejich přenášení v zavřeném stavu hrozí poškrábání displejových ploch.

Hybrid Foldu a Mate X

Pokud budete chtít se skládačkou pracovat v zavřeném stavu, displeje si složíte tak, aby byly na vnější straně telefonu, tedy na přední straně i na zádech. Pokud v zavřeném stavu budete chtít displej skládačky spíše ochránit, stačí ji jen složit „naopak“. A právě tento kus mobilní techniky se na akci Display Week ukázal ve funkčním zařízení, je však otázkou, zda jej Samsung bude chtít uvést na trh. Přeci jen není jasné, jakou výdrž by měl skládací displej, který se bude ohýbat o 360 stupňů. U standardních skládaček Samsung uvádí živnosti 200 tisíc přeložení.

Mobilní zařízení by mohly v brzké době ocenit i nový panel Sensor OLED Display. Jedná se o displej, jehož nedílnou součástí přímo z výroby je i čtečka otisků prstů. Zatímco dříve museli výrobci pod displej umísťovat samostatné čtečky, v případě nového displej je již integrována. A co je důležitější, tato čtečka funguje na celé zobrazovací ploše displeje! Dotykem dvou prstů kdekoliv na displej můžete navíc spustit měření srdečního tepu, krevního tlaku a úrovně stresu. Jedná se o vůbec první displej svého druhu na světě. I k jeho možnému komerčnímu nasazení Samsung zatím žádné bližší detaily neuvádí.

Zdroj: Samsung Display