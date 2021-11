Samsung má novou fotoaplikaci pro profesionály. Fotí v RAWu a má přístup ke všem objektivům

Pokud jste již aktualizovali Samsung Galaxy S21 Ultra na Android 12, můžete v telefonu využít novou fotoaplikaci Expert RAW od Samsungu, která je určena pro fotografické profesionály. Aplikace se sice zatím dostupná jen v Jižní Koreji, pokud si však stáhnete její instalátor, rozchodíte ji u Galaxy S21 Ultra i v Česku. A jaké jsou největší novinky této fotoaplikace? V režimu Pro máte nově přístup k teleobjektivům, byť za cenu separátní fotoaplikace.

Instalátor aplikace Expert RAW od Samsungu si můžete stáhnout zde. Po instalaci vám v hlavní nabídce přibude ikona Expert RAW, po spuštění bude třeba povolit několik oprávnění. V rámci této fotoaplikace můžete počítat s nastavením ISO, závěrky, EV, ostření a vyvážením bílé. Navíc je pak měření, časovač, HDR a histogram, přičemž při focení máte přístup ke všem čtyřem fotoaparátům, tedy i k objektivům se 3× a 10× optickým zoomem.

Po pořízení fotografie se pořídí fotografie v RAWu (Linear DNG 16bit) a také bezztrátový JPEG, které se ukládají do samostatné složky Expert RAW. Zatímco JPEG má velikost okolo 5 MB, DNG soubor je 8 až 10× větší, a můžete jej přímo v prohlížeči souborů nechat otevřít pro editaci ve fotoeditoru Adobe Lightroom. Do něj je třeba jen nahrát patřičné profily od Samsungu pro „nejlepší“ editaci, které si stáhnete zase zde. Následně můžete přímo na mobilu „kouzlit“ s fotkami, které jste si nafotili v RAWu. A to platí i pro zoomy.

Představení Samsungu Galaxy S21 Ultra:

V dohledné době by měla být fotoaplikace Expert RAW podle zdroje v brzké době uvolněna i pro Galaxy S21+ či pro Galaxy Tab S5e.

Zdroj Samsung Community