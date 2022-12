Samsung má dlouhou historii odolných zařízení. Vše před jedenácti lety odstartoval první Galaxy Xcover

Samsung na svém blogu zveřejnil zajímavou infografiku, která mapuje vývoj odolných telefonů. I přes to, že se za poslední roky mobilním světem prohnala spousta mobilní trendů, řada Galaxy Xcover zůstává stále svá.

První Galaxy Xcover se na trh dostal v roce 2011. Jednalo se o zařízení, které bylo primárně určeno pro business zákazníky. Telefon měl 3,65" dotykový displej a fyzická tlačítka pod displejem, který krylo odolné sklo Gorilla Glass.

Na jeho nástupce jsme čekali rok a půl, Galaxy Xcover2 byl prvním zástupcem odolné řady, který dostal selfie kamerku. Hlavní foťák nahrával v rozlišení HD, zařízení mělo více zaoblené obrysy, prostředí připomínalo software u Samsungu Galaxy S III.

V roce 2014 se na trhu objevil první odolný tablet od Samsungu, Galaxy Tab Active. I tentokrát bylo zařízeno navrženo pro B2B segment. Mohlo se opřít např. o zvýšenou odolnost IP67. O pár měsíců později, to už se psal rok 2015, se na trhu objevil Galaxy Xcover3. Telefonu se vrátily hranatější obrysy, jeho displej narostl na 4,5 palce a na levé straně jste mohli využit volitelné tlačítko Xcover. Softwarovou ochranu telefonu už před lety zajišťovala platforma Knox.

Rok 2017 byl ve znamení Galaxy Xcover4, který povýšil odolnost na normy IP68 a MIL-STD810G. Displej narostla úhlopříčka na pět palců, hlavní foťák natáčel videa až v rozlišení Full HD. Ve stejném roce se na trh dostal i druhý odolný tablet, Galaxy Tab Active2. Osmipalcový displej jste mohli ovládat perem S Pen, které se ukládalo do přibaleného zadního krytu. Operační paměť tabletu narost na 3 GB, a zvýšil se jeho celkový výpočetní výkon.

V roce 2019 jsme se dočkali modelu Galaxy Xcover4s. Odolný smartphone měl vyšší výkon, dvojnásobnou paměť (měla kapacitu 32 GB), vylepšený fotoaparát a také nově akceptoval dvě SIM karty. Sluší se zmínit, že i tentokrát byla baterie uživatelsky vyměnitelná. O pár měsíců později dorazil na trh Galaxy Tab Active Pro. Displej narostl do úhlopříčky deseti palců, tabletu zůstala podpora stylusu a přibyla u něj podpora desktopového režimu DeX. Tablet jsme mohli dotykem ovládat i v rukavicích, jeho operační paměť narostla na 4 GB.

Zatímco jiné smartphony řady Galaxy měly už dávno displeje přes celou plochu, odolné telefony dostaly stejnou péči až v roce 2020. Galaxy Xcover Pro měl 6,3" displej, jehož součástí byl průstřel pro selfie. Telefon obsahoval čtečku otisků prstů, mohli jste jej nabíjet zrychleně a přežil pár z výšky až 1,5 metru.

Ve stejném roce došlo na premiéru Galaxy Tab Active3. Odolný tablet do terénu povýšil na odolnost MIL-STD810H, a mohl fungovat i bez vložené baterie. Stačilo jen jeho připojení do elektrické sítě. Tablet měl vyšší výkon a podporu Wi-Fi 6. V loňském roce došlo na premiéru Galaxy Xcover5, který byl zatím cenově nejdostupnější zástupce řady Xcover.

Letos se na trh dostal Galaxy Xcover6 Pro, jehož recenzi jste si u nás mohli přečíst teprve nedávno. Telefon dostal 6GB RAM, vyšší výkon, podporu režimu DeX na externím monitoru, a také si jako vůbec první zástupce řady poradí s 5G sítěmi. Obdobnou evolucí prošel i odolný tablet Galaxy Tab Active4 Pro. Stále je možné jej používat bez baterie, nově komunikuje i v 5G sítích, v balení najdete pouzdro i stylus S Pen a jako bonus dostal ještě hlasitější reproduktor.

Na začátku by to této modelové řadě rozhodně nikdo netipoval, ale vypadá to, že mají odolné telefony řady Xcover a odolné tablety Active stále optimistickou budoucnost.