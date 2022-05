Samsung má dlouhodobou vizi. Polovodičová divize prý dva roky neuvede žádný nový top čipset Exynos

Zdá se, že aféra kolem služby GOS rozpoutala u Samsungu velké změny. Jihokorejský výrobce se podle zdroje rozhodl, že v horizontu let 2023 až 2024 neuvede žádný vlastní top čipset. A to by mělo znamenat, že i v Evropě poběží připravované řady Galaxy S23 a Galaxy S24 minimálně na top čipsetech od Mediateku nebo, ještě lépe, na nejvýkonnějších Snapdragonech. Po dlouhých letech by tedy mohly mít evropské a americké modely identický čipset.

Samsung si údajně připravil tým jednoho tisíce odborníků z oboru, kteří se od července vrhnou do práce na novém čipsetu, který má dorazit do řady Galaxy S přesně za tři roky. To už by měl mít Samsung stabilní 3nm technologii, podle hamonogramu by však už mohli být jihokorejci už na 2 nanometrech. Jedná se o rozhodnutí z nejvyšších pater managementu, které je troufalé a riskantní zároveň. Pokud nechce Samsung čipsety Exynos uložit k ledu, musí za dva roky, nejen dotáhnout aktuální technologickou ztrátu, ale také dohnat další dvouletý vývoj Qualcommu. A to nebude nic jednoduchého.

Sotva před pár dny tento polovodičový gigant oznámil čipset Snapdragon 8+ Gen 1, a jen přechodem na 4nm výrobní proces od TSMC se stal čipset daleko energeticky efektivnějším, než základní „osmičkový“ Snapdragon, jehož výrobu zajišťoval právě Samsung. A pak je tu ještě Apple, který na trhu mobilních čipsetů drží podíl 26 procent, přičemž Samsung měl vloni marketshare jen 6,6 procenta.

To však můžeme připočíst i postupnému útlumu v nasazení čipsetů Exynos do řady Galaxy. Ještě v roce 2018 byly Exnosy ve 48 procentech vyrobených telefonů od Samsungu, vloni už to bylo o dvacet procent méně. Samsung tedy začne od nuly, a vyhlíží spíše střednědobou strategii. K té mu má pomoci o nová továrna, kterou staví v americkém Texasu. Její kompletní dokončení má stát neuvěřitelných 17 miliard dolarů.

Představení aktuálního top čipsetu Exynos 2200 od Samsungu:

Zdroj Donga