Samsung má další koncept hodinek s rolovacím displejem. Na ruce by je šlo i otáčet

Je tomu pár dní, kdy jsme vás informovali o šíleném patentu hodinek od Samsungu s rolovacím displejem. Nyní se ukazuje další patent, který vychází z podobného konceptu. Rovněž nabízí rolovací obrazovku, ale přichází s mnohem zajímavějším pojetím.

Tentokrát jde o hodinky s nikoliv kruhovým, ale hranatým displejem, což je na styl Samsungu poměrně netradiční, ovšem pro účel zařízení se hodí. Displej totiž bude opět rolovací, což bude znamenat, že obrazovku půjde z čtvercových hodinek roztáhnout do velikosti odpovídající kompaktnímu smartphonu.

S otočným displejem

Aby používání bylo pohodlné bude tělo hodinek otáčecí, takže si displej po vysunutí budete moci na ruce otočit do horizontální či vertikální polohy, což se bude hodit například při konzumaci obsahu. Patent objevený serverem LetsGoDigital dokonce popisuje, že by hodinky měly podporovat pero S pen, což by bylo ještě zvláštnější. Samozřejmě by pero bylo nutné nosit zvlášť.

I zde se mluví o jednoduchém ovládání. K vytažení či stažení displeje by tak zde měla sloužit korunka na boku. Velký displej může získat široké využití. Jednak se na něj vejde více ikon a obsahu, ale v patentu je jako příklad ukázána třeba navigace do hodinek. Displej by se hodil i pro čtení konverzací. Na větší obrazovku už by nebyl problém umístit například i QWERTY klávesnici.

Stejně jako v případě původního konceptu rolovacích hodinek je i zde zmíněná možnost využití kamerky integrované do displeje. Celkově by ale rolovací displej mohl z hodinek udělat ještě více samostatné zařízení, které si úplně říká o osazení kartou eSIM a použití bez nutnosti telefonu.

