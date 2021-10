Samsung koncem října uspořádá vývojářskou konferenci. Ukáže novou nadstavbu One UI 4.0

Samsung po roční odmlce opět uspořádá svou tradiční vývojářskou konferenci. Zatímco v roce 2019 jsme se ji mohli ještě fyzicky zúčastnit v americkém San Franciscu, vloni byla kvůli pandemii koronaviru zrušena. A letošní ročník SDC21 bude k dispozici pouze ve virtuální podobě. Vývojářská konference se uskuteční 26. října od 19:00 hod. našeho času, a bude ji možné sledovat na tomto webu, přičemž třicet šťastlivců z celého světa se může za sledování úvodní keynote a doplňkových sessions těšit na jeden z třiceti kusů Galaxy Z Flip3.

Samsung na své vývojářské konferenci tradičně odhaluje novinky ve své grafické nadstavbě One UI, a to bude platit i letos, kdy se dozvíme detaily k One UI 4, a možná také i termín, kdy dorazí do stávajících telefonů v podobě OTA aktualizace. Dalším zajímavým tématem budou skládací zařízení, a novinky v tomto segmentu. Nečekáme žádný nový hardware, ale spíše softwarové přídavky pro skládačky, s nimiž Samsung nejprve seznámí vývojáře.

Vývojáři si ostatně budou moci skládačky i nadstavbu One UI 4.0 vyzkoušet ve formě RTL laboratoře. Samsung už teď nabízí ke vzdálenému spuštění Galaxy Z Fold3 s Androidem 12, ovšem konektivita zatím nefunguje tak, jak má. Očekáváme, že do konce října na Android 12 „naběhnou“ i další testovací modely. Samsung se bude na akci SDC21 dále věnovat ekosystému Galaxy, ukáže novinky v systému Tizen 6.5 pro chytré televize a také oznámí vítěze o nejlepší aplikace a hry z aplikačního portálu Galaxy Store.

Sledujte SDC21 a můžete vyhrát skládací Galaxy Z Flip3: