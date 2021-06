Samsung Isocell JN1 je fotosnímač s nejmenšími pixely na světě

V září to budou dva roky od uvedení snímače Isocell Slim GH1, prvního s 0,7μm pixely. Teď Samsung posouvá laťku ještě výš. Nebo vlastně níž. Korejská společnost totiž představila první senzor, jehož světlocitlivé buňky mají po stranách jen 0,64 mikrometru.

Isocell JN1 je čip formátu 1/2,76" s rozlišením 50 Mpx a barevnou mřížkou Tetrapixel, díky níž je možné za horšího světla pořizovat 12,5Mpx snímky s efektivně 1,28μm pixely. Nechybí ani Smart-ISO, čili hardwarové HDR složené ze dvou snímků s různou expozicí. Čip také disponuje fázovými detektory pro rychlejší ostření a je schopný zaznamenávat 4K video s 60 fps nebo Full HD s 240 fps.

Samsungu se ve druhé generaci technologie podařilo ještě lépe izolovat jednotlivé buňky, čím eliminoval přeslechy (přelévání napětí mezi sousedními pixely). I při menší velikosti tak snímač pohltí dostatek světla místo šumu. A protože je senzor menší, může být menší i objektiv. Podle Korejců bude kompletní modul s JN1 o 10 % nižší, takže nebude z mobilů tolik vyčuhovat. Samsung by jej chtěl nasadit na přední stranu, nebo naopak dozadu s tele- a nebo ultraširokými objektivy.

Co dál s 0,64 mikrometry?

Protože však Samsung opět zkrotil fyziku, menší pixely by mohly využít i u jiných snímačů. Sice už údajně vzdal honbu za vysněným 600Mpx foťákem, ale s menšími buňkami se této metě může přiblížit.

V Galaxy S21 Ultra používá čip Isocell HM3 s rozlišením 108 Mpx (používá 0,8μm body) o formátu zhruba 1/1,33". Pokud by chtěl zůstat u 108 Mpx, s 0,64μm body by byl potenciální snímač o 56 % menší a odpovídal by přibližně formátu 1/1,7". Nebo by při stejné velikosti 1/1,33" a 0,64μm bodech mohl dosáhnout až přibližně 169 Mpx.