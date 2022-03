Samsung hlásí vysoké předobjednávky řady Galaxy S22 a nových tabletů. Meziročně stouply až o 70 procent

Samsung sice žádné mobilní produkty na veletrhu MWC nepředstavil, nepočítaje notebooky, které se u nás stejně neprodávají, a tak je jeho jedinou novinkou informace o předobjednávkách modelových řad Galaxy S22 a Galaxy Tab S8. V Česku a na Slovensku narostly předobjednávky nových smartphonů o 70 procent, v případě tabletů se jedná dokonce o 2,5× nárust.

Řada Galaxy S22 se letos předobjednávala o sedmdesát procent více, než loňská řada Galaxy S21. V Česku a na Slovensku byl největší zájem o Galaxy S22 Ultra, který si objednalo 56 procent všech zájemců. Z předběžného zájmu vyplývá, že si čeští uživatelé často připlácejí za větší úložiště. Více než tři čtvrtina zájemců si u Ultry vybrala vyšší kapacitu interní paměti (256 či 512 GB), nejpopulárnější barvou byla černá, hned v závěsu zelená a až poté bílá.

U tabletů je v rámci předobjednávek zvýšený zájem až o 250 procent, a to ve srovnání s předchozí řadou Galaxy Tab S7. I tentokrát byl u předobjednávek nejpopulárnější ten nejdražší model. Galaxy Tab S8 Ultra si vybrala více než polovina všech zájemců.

Některé dodávky mohou být opožděné

Samsung v tiskové zprávě upozornil na to, že díky zvýšenému zájmu o nové topmodely může v některých případech docházet ke zpoždění dodávek. Zvláště pak u některých specifických kombinací úložišť a barevných variant. Bonusy pro předobjednávky však, i přes zpoždění, dorazí ke všem uživatelům. Už dříve přitom bylo jasné, že novinky po premiéře nepůjdou hned do prodeje. Galaxy S22 Ultra se začala prodávat v pátek 25. února, zbylá dvojice půjde do prodeje až 11. března. Tablety Galaxy Tab S8 už jsou v prodeji, pouze Ultra má v některých e-shopech posunutou dostupnost až na duben.

Recenzi Samsungu Galaxy S22 Ultra si můžete přečíst zde, tablet Galaxy Tab S8 Ultra je právě na cestě do redakce, kde jej podrobíme detailnímu testování. Technické specifikace tabletové řady Galaxy Tab S8 se dozvíte zde.

Představujeme Samsung Galaxy S22 Ultra: