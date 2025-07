Samsung Galaxy Z Fold7 je mnohem tenčí než dřív, ale přišel o stylus a zdražil. Véčko Flip7 má větší vnější displej

Samsung dále vylepšil mazání zvuku pomocí AI, které je k dispozici u více systémových aplikací. U fotek vám AI může sama nabídnout objekty, které zřejmě budete chtít smazat, takže nebudete muset strávit dlouhou chvíli jejich výběrem. Kroužkování obsahu navíc nově funguje třeba i během hraní her, kdy vám relevantní výsledek prozradí AI vyhledávání od Googlu. Gemini Live pak bude konečně umět pracovat s aplikacemi, až dosud to šlo jen se základní verzí Gemini.

Výkon u Foldu7 zajišťuje Snapdragon 8 Elite for Galaxy, na nějž navazuje 256GB, 512GB nebo 1TB úložiště. Jen u nejvyšší varianty je doplněno 16GB operační pamětí, jinak vám bude muset stačit 12GB RAM. Uvnitř běží Android 16 s grafickou nadstavbou One UI 8, samozřejmostí je propojení s umělou inteligencí Galaxy AI a také s Gemini. Jako největší bonus zde vidím vylepšení režimu Live, který dokáže interagovat s aplikacemi jako klasický Gemini. A to je něco, co mi v Gemini dlouhou dobu trestuhodně chybí. Podpora je ze strany Samsungu sedmiletá (aktualizace systému + bezpečnostní záplaty).

Vnitřní Dynamic AMOLED 2X panel má 120Hz frekvenci, rozlišení QXGA+ a úhlopříčku osm palců, takže je o 11 % větší než u předchůdce. Bohužel však displej přišel o podporu stylusu S Pen, dotyková vrstva od Wacomu se do stávající konstrukce neměla jak vejít. A to bude pro některé uživatele jistě velká škoda. Poddisplejovou selfie Samsung nahradil 10Mpx průstřelovou selfie. Stejnou používá i u vnějšího displeje.

I přes výrazně kompaktnější rozměry se do Foldu dostala baterie o kapacitě 4 400 mAh, tedy stejná, jako u loňské generace. Nejedná se o typ Si/C, ale také to není běžná Li-ion baterie. Samsung používá její vylepšenou podobu, která má stejnou kapacitu při snížené tloušťce tak, aby se do telefonu vešla. Bonusem je pak životnost 2 000 cyklů, než její kapacita poklesne na 80 % původní kapacity. Nabíjecí výkon je však stále stejný jako dříve, na tom se u Samsungu dlouhodobě nic nemění.

Zřejmě největší výtku mám k ochrannému sklu vnějšího displeje. Samsung použil sklo Gorilla Glass Ceramic 2, které má optické vlastnosti jako sklo Gorilla Glass Armor 2, ale bez antireflexní vrstvy. Proč jej tedy Samsung nepoužil rovnou, když je to u Ultry jeden z největších rozdílů oproti konkurenci, a když se chce Ultře tímto modelem co nejvíce přiblížit?

Fold7 mezigeneračně zhubl o 24 gramů, a je konečně o tři gramy lehčí než Ultra. Vnější 120Hz 6,5" Dynamic AMOLED 2X displej mi už po prvních minutách používání přišel lépe využitelný, protože má konečně standardizovaný formát 21:9, navíc je o půl centimetru širší. Na papíře to vypadá jako málo, ale ve skutečnosti to může znamenat rozdíl mezi špatně a dobře napsaným slovem na klávesnici.

Samsung za něj vděčí přepracovanému pantu Armor Flex Hinge, který má novou vnitřní strukturu a při rozevírání rozptyluje napětí do větší plochy. Nový pant se pozitivně projevuje i ve skladu displeje, který naopak téměř není cítit. Ano, nové modely na tom typicky lépe než ty starší, které se časem trochu „vychodí", každopádně při přejetí prstu je poznat velký pokrok kupředu. Možná se pod to podepsalo i o 50 % tlustší ultratenké (UTG) sklo, které je součástí flexibilního displeje, nebo třeba titanová mřížka pod displejem, která má být zárukou větší odolnosti displeje, třeba i z dlouhodobějšího používání. Odolnostní norma IP48 zůstává stejná jako u loňské generace.

Největší hardwarovou změnou jednoznačně prošla skládací knížka – Galaxy Z Fold7 . Tím nejdůležitějším je tenký profil telefonu. V rozevřeném stavu má Fold7 tloušťku pouhých 4,2 mm a pohled na USB-C konektor dává tušit, že nějak výrazněji už se skládací telefony ztenčovat prostě nedají. Ve složeném stavu má telefon tloušťku 8,9 milimetru, takže oproti Galaxy S25 Ultra (8,2 mm) to už není žádný zásadní rozdíl. Když byste vedle sebe viděli Z Fold6 a Z Fold7, přijde vám letošní model jako telefon z úplně jiné modelové řady. Tak velký je to mezigenerační posun.

Prodej začíná 25. července 2025 . Při předobjednání telefonů (do 24. 7. nebo do vyprodání zásob) získáte větší paměť za cenu nižší paměťové varianty. Samsung k telefonům přidá slevu 30 % na souběžně pořízené nové chytré hodinky Watch8 či Watch Ultra (2025) . U všech zařízení můžete po registraci získat pojištění Samsung Care+ na 3 měsíce zdarma.

Samsung Galaxy Z Flip7

Hlavní změna Flipu je patrná už na první pohled. Véčko se dočkalo většího vnějšího displeje, který narostl na úhlopříčku 4,1 palce. Celistvost displeje narušuje pouze 1,25mm rámeček a výřezy pro dva fotoaparáty a přisvětlovací diodu. Ochranu vnějšího displeje zajišťuje sklo Victus 2. Hlavní snímač má rozlišení 50 Mpx (včetně ekvivalentu 2× optického zoomu), širokáč je dvanáctimegapixelový. Selfie tak můžete fotit pohodlně na vnějším displeji – buď s telefonem v dlani, nebo v polorozevřeném režimu Flex Mode. Případně se můžete přesunout na vnitřní displej.



Galaxy Z Flip7 je stylové véčko do dlaně. Poznáte jej podle daleko většího vnějšího displeje. Foťáky mají lépe fotit v noci a novinkou je i slider pro přiblížení scény

Ten narostl na úhlopříčku 6,9 palce při poměru stran 21:9. Jedná se o Dynamic AMOLED 2X displej se 120Hz obnovovací frekvencí, který dosahuje jasu až 2 600 nitů. Přehyb v displeji je stejně málo výrazný na dotyk jako u Foldu, za což telefon vděčí tenčímu a odolnějšímu pantu Flex Hinge. I díky němu má v zavřeném stavu tloušťku 13,7 mm a rozevřeném pak 6,5 mm.



Boční pohled na displej a na kovový rám telefonu. Flip váží 188 gramů a v zavřeném stavu má tloušťku 13,7 mm

Průstřelová selfie kamera má rozlišení 10 Mpx. Pod zadním krytem telefonu je umístěna baterie o kapacitě 4 300 mAh, což je o 300 mAh více než vloni. Flip se tak kapacitou baterie dohnal na Fold a má dokonce větší baterii než základní Galaxy S25.

Hlavní změny oproti Galaxy Z Flip6: větší vnější displej (4,1 vs 3,4")

větší kapacita baterie (o 300 mAh)

tenčí a odolnější pant

10-bit HDR videa

nový ProVisual Engine

režim DeX a HDMI-out

vyšší cena (o 1 000 až 1 300 Kč dle zvolené varianty)

O výkon se bude u Flipu starat desetijádrový 3nm Exynos 2500, což je jasný důkaz toho, že Samsung s vlastními procesory zdaleka nekončí. Pro nás je to však neznámý procesor a bude zajímavé sledovat, jak dopadne při srovnání se Snapdragonem 8 Elite. Samsung slibuje u obou čipsetů podobný výkon, což však rozlousknou až první výkonnostní testy.



I véčko dostalo kompaktnější pant, díky němuž je sklad v displeji téměř neznatelný

Procesor však véčku přidá jeden výrazný bonus – podporu režimu DeX a výstup přes HDMI. Samsung u obou skládacích novinek přichází také s vylepšeným šifrovaným úložištěm KEEP (Knox Enhanced Encrypted Protection), které zajišťuje, že data využitá pro AI zůstanou skutečně na zařízení a nebudou se nikam sdílet. KEEP by se mělo aktualizací dostat i do řady Galaxy S25.



Véčko můžete i nadále používat v režimu „stanu“ nebo ve Flex módu, kdy poslouží třeba jako stojánek pro focení selfie hlavními fotoaparáty

Také ve Flipu běží Android 16 s nadstavbou One UI 8, který je možné si upravit do sebemenších detailů. Personalizace je možná i na vnějším displeji, na kterém si zobrazíte třeba tlačítko Now Bar nebo otevřete Now Brief. Na vnějším displeji je možné používat i hlasového asistenta Gemini Live. Softwarová podpora je zajištěna standardně na sedm let, v systému se objevují nové filtry při focení, posuvník zoomu a vylepšená funkce Auto Zoom.

Samsung Galaxy Z Flip7 12/256GB katalog rozměry a hmotnost: 167 × 75 × 6,5 mm, 188 g

displej: 6,9", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 080 × 2 520, 397 PPI

sítě: 2G, 4G, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 4 300 mAh

procesor: Samsung Exynos 2500 (10× Cortex-X4, 3,3 GHz, 3nm)

operační systém: Google Android 16

fotoaparát: 50MPx, video (2 160 × 3 840), autofocus, blesk 70 %

vybavenost cena: není v prodeji

Letošní Flip7 je více pro hračičky, vnější displej je pastvou pro oči a to osvědčené zůstává. Líbit se vám budou i barvy. Tentokrát se povedly všechny – jak korporátní černá, tak atraktivní modrá nebo hodně netradiční červená. Troufám si říci, že ta nemusí být určena jen dámskému osazenstvu. Na webu Samsungu bude véčko k dostání i v zelené. Samsung k telefonu navíc přidá půlroční členství v programu Google AI Pro a 2TB cloud.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Samsung se po letech konečně pouští i do „cenově dostupnějšího" skládacího véčka, které převzalo vzhled z loňského Galaxy Z Flip6. Uvnitř došlo k několika změnám, ale ve finále se vlastně jedná jen o lehce vylepšenou předchozí generaci telefonu. Fotoaparáty zůstávají u obou letošních Flipů stejné, designově se však jedná o zařízení, které jsme už viděli vloni.



Galaxy Z Flip7 FE vypadá jako loňský Z Flip6

Véčko má baterii o kapacitě 4 000 mAh a pohání jej Exynos 2400. Na vnější 6,7" Full HD+ Dynamic AMOLED 2X panel navazuje vnější 3,4" Super AMOLED. Rám je vyrobený z odolnějšího hliníku, počítat můžeme i s odolností IP48. V rozevřené podobě má véčko tloušťku 6,9 mm



Přímé porovnání Galaxy Z Flip7 FE (ve stříbrné) se Samsungem Galaxy Z Flip7 (v modré)

Samsung měl ideální možnost, jak z Flipu7 FE udělat masovou záležitost, a to snížením koncové ceny. Jenže véčko startuje na částce 24 999 Kč, přičemž Z Flip6 se teď prodává za 19 500 Kč.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE 8/128GB katalog rozměry a hmotnost: 165 × 72 × 6,9 mm, 187 g

displej: 6,7", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 080 × 2 640, 426 PPI

sítě: 2G, 4G, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 2400 (11× Cortex-X4, 3,2 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 16

fotoaparát: 50MPx, video (2 160 × 3 840), autofocus, blesk 73 %

vybavenost cena: není v prodeji

V současné době tak toto véčko nemá vůbec žádnou cílovou skupinu, a to minimálně do doby, než se Z Flip6 kompletně vyprodá. Ani poté to však s tak vysokou částkou nebude mít jednoduché.