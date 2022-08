Větší baterie a lepší foťáky. Nová generace skládaček Galaxy Z Flip4 a Z Fold4 je tady

Samsung před několika lety úspěšně započal éru skládací, kterou aktuálně vyztuží dvě novinky. Skládací Galaxy Z Flip4 a Galaxy Z Fold4 si berou to nejlepší z loňských skládaček, navrch přidávají odolnější sklo, užší pant, výkonnější čipset, rychlejší kabelové a bezdrátové dobíjení a individuální drobná vylepšení. Vizuálně však na první pohled rozdíly mezi letošní a loňskou generací zřejmě neuvidíte. Je třeba se orientovat zejména podle nových barevných variant.

Největším přídavkem je bezesporu větší baterie véčka, u skládacího hybridu zase oceníte kompaktnější rozměry, nižší hmotnost, méně viditelnou selfie či dva nové fotoaparáty. Jenže, bude to na konkurenci stačit?

Samsung Galaxy Z Flip4: véčko s benefity

Když jsme si Galaxy Z Flip4 vzali poprvé do ruky, přišel nám nepatrně hranatější, než loňský Z Flip3. V dlani telefon působí díky větší 3 700mAh baterii o něco robustněji, ale to rozhodně není na škodu. Designově však véčko zůstalo rok zpátky. Obě vnější části kryje sklo, které nově povýšilo na Victus+, fotoaparáty jsou stále jen dva a vnější 60Hz displej má i nadále úhlopříčku jen 1,9 palce a rozlišení 512 × 260 pix, byť se dříve spekulovalo o tom, že by měl být o něco větší.



Galaxy Z Flip4 vypadá na první pohled stále stejně, z vnějšího pohledu se měnily jen barvy a typ odolného skla (nově Victus+)

Uvnitř se opět můžete těšit na skládací 6,7" Dynamic AMOLED 2X panel s průstřelem pro 10MPx selfie, který je prakticky totožný jako vloni. Jediným rozdílem je dynamická obnovovací frekvence, která nově dokáže „spadnout“ až na 1 Hz. Maximem je i nadále 120 Hz. Překlad v displeji je i nadále vidět a poznáte jej i pohmatem. Při používání telefonu nijak nevadí, ale je úplně stejný jako u loňské generace. Tímto směrem tedy neproběhl žádný vývoj kupředu.

Nově představené skládačky od Samsungu naživo:

Samsung mezigeneračně alespoň nepatrně zmenšil pant, díky čemuž celá konstrukce ubrala pár milimetrů na každé hraně, pouze tloušťka zůstala stejná, což je s ohledem na baterii větší o 400 mAh, tak trochu konstruktérský zázrak. Další drobnou změnou je až 25W kabelové a až 15W bezdrátové dobíjení, loňský model se dobíjel pomaleji. Pant je možná trochu tužší, než dříve, ale srovnání máme jen se staršími modely Flip3, jejichž pant už může být o něco volnější...



Pant je o něco užší, ale i přesto je stále dosti prostorově výrazný

Tělo je vyrobeno z hliníku Armor Aluminium, čtečka otisků zůstává v bočním tlačítku, a i tentokrát se počítá s voděodolností IPx8. V zavřeném stavu je mezi oběma díly véčka opět mezera (právě kvůli voděodolnosti), pant je opět „notebookový“, takže jej můžete zastavit v libovolné pozici. Samsung tomu říká režim Flex Mode, což značí, že telefon používáte v polorozevřeném stavu. Tomu se přizpůsobuje layout aplikací, např. Messenger, Google Duo a další, příp. lze tento režim vynutit i u nepodporovaných aplikací. Druhá polovina displeje tak může dost často sloužit jako užitečný touchpad.

Samsung pokročil v personalizaci vnějšího displeje, na něhož jde nastavit stejné schéma jako na hlavním panelu. Jeho vzhled však může korespondovat i s tapetou chytrých hodinek, popř. si můžete na vnější displej přidat vlastní fotografie, texty či AR Emoji. Vnější panel má také více možností pro ovládání telefonu, na zprávy můžete přes vnější panel rychle odpovědět nebo třeba vytočit jeden ze tří rychlých kontaktů.



V zavřeném stavu je mezi oběma díly stále viditelná mezera

Nově můžete Flip při natáčení držet jako digitální kameru, na stole poslouží jako stativ. Do záběru díky podpoře Autoframingu dostanete až 10 osob, na které se telefon automaticky zaměřuje. A pokud začnete natáčet a fotit v zavřeném stavu, po rozevření nahrávka automaticky pokračuje. Véčko je i tentokrát zacíleno na bloggery, ovšem foťáky se příliš nezměnily. Ve výbavě jsou dva známé 12MPx snímače. Široáč zůstává stejný, u hlavního snímače s OIS (F1.8) došlo ke zvětšení pixelů z 1,4 na 1,8μm. Marketingově tedy zní o 65 % jasnější snímač skvěle, jenže v praxi by se více hodil třeba teleobjektiv.

Výkonově se žádné kompromisy dělat nebudou. Samsung telefon vybavil nejvýkonnějším Snapdragonem 8+ Gen 1, který doplní 8GB RAM. Telefon se bude nabízet se 128, 256 nebo 512GB pamětí, která se u Flipů objevuje vůbec poprvé. S microSD kartami se však ani tentokrát nepočítá.



Ukázka režimu Flex Mode ve fotoaparátu

Véčko se bude nabízet ve čtyřech základních odstínech, a to v grafitové, růžovo-zlaté, modré a fialové, která je brána jako hlavní. Existuje sice možnost, jak véčko nastylovat do 75 různých kombinací (Bespoke Edition), Česko si však musí nechat zajít chuť. Prodeje startují 26. srpna, ovšem už dnes je možné véčko jej předobjednat. Samsung vám k tomu přihodí výkupní bonus při odprodeji starého zařízení (až 7 000 Kč) a rok pojištění Samsung Care+.

Ceny Samsungu Galaxy Z Flip4 na českém trhu:

8 + 128 GB - 27 499 Kč

8 + 256 GB - 28 999 Kč

8 + 512 GB - 31 999 Kč

