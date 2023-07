Nové ohebné Samsungy: Fold5 je nejdražší mobil na trhu a Flip5 má konečně pořádný vnější displej

Samsung právě v Koreji představil novou generaci skládacích zařízení a my jsme si je přímo na místě vyzkoušeli. Dojmy jsou pozitivní, ale musíme dodat, že se toho pro rok 2023 mnoho nezměnilo.

Nejvýraznější novinky má skládací véčko Galaxy Z Flip5. Poměr prodaných skládaček však hovoří ve jasně prospěch Flipu (80:20, Flip vs. Fold), a tak je vítanou změnou větší vnější displej. Můžete na něm pohodlněji fotit selfie, odpovědět na SMS nebo si třeba pustit video. Galaxy Z Fold5 se točí zejména okolo zmenšování. Půdorys zůstává, je však trochu menší a také nepatrně lehčí, přesto má baterie stejnou kapacitu, jako u loňského modelu. Samsung dále zvýšil jas obou displejů.

Představení Samsungů Galaxy Z Flip5 a Galaxy Z Fold5:

Do obou skládaček se dostal na míru upravený Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Obě novinky dostaly nový pant – není kapkovitý, takže při zavření i nadále dochází k výraznému přeložení displeje. Překlad je tak v rozevřeném stavu stále vidět a cítíte jej i pohmatem, je však o něco menší, než u předchozí generace. Novinky na první pohled poznáte podle toho, že v zavřeném stavu jsou oba díly těsně u sebe, a to bez výrazné mezery v oblasti pantu Flex Hinge. Ten je i nadále „notebookový“, a i u testovacích kusů byl pevný, takže telefony nešly snadno otevřít jednou rukou. Pant by však měl být díky dvěma „kolejničkám“ odolnější vůči nárazům.

Obě novinky fungují v režimu maximální softwarové podpory, a to znamená, že dostanou čtyři budoucí generace Androidu, a současně budou dostávat pravidelné aktualizace zabezpečení po dobu pěti let.