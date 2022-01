Samsung Galaxy Z Flip3 bude mobil letošní olympiády. Jak daleko sahá historie telefonů s logem pětikruží?

Pokud se z epidemiologického hlediska nestane nic mimořádného, již za měsíc se uskuteční XXIV. zimní olympijské hry. Budou se konat v termínu od 4. do 20. února, a protože je Samsung partnerem olympiády, i tentokrát si připravil speciální edici svého smartphonu. Do barev a loga pětikruží tentokrát převlékl populární skládací véčko Galaxy Z Flip3.

Véčko s přídomkem „Olympic Edition“ je v celobílém barevném provedení (odstín Winter Dream White), zadní kryt zdobí olympijské kruhy a také logo Olympijských her. Uvnitř véčka budou připraveny tematické wallpapery, hodiny vnějšího displeje i exkluzivní systémové schéma se stylovými balíky ikon. Na základním hardwaru véčka se nic podstatného nemění, speciální olympijská edice se nabízí s 8GB RAM a 256GB úložištěm. Telefon je k dispozici v rámci předobjednávek na čínském e-shopu Samsungu, prodeje budou odstartovány 15. ledna.

Redakční představení skládacího Galaxy Z Flip3:

O globální variantě telefonu zatím nepadlo ani slovo, a bude také zajímavé sledovat, zda všechny olympijští sportovci dostanou tento smartphone jako dárek za účast na olympiádě. Taková byla alespoň dosavadní tradice olympijských telefonů od roku 2014...

Kde se vzala myšlenka olympijského telefonu?

S myšlenkou „olympijského telefonu“ jako první přišel Samsung, který je již od roku 1988 tradičním sponzorem olympiád, a globálním partnerem OH bude až do roku 2028. Úplně prvním telefonem s označením „olympijský“ byl stařičký Samsung SH-100, který byl třetím nezávisle vyvinutým telefonem na světě. My se však přesouváme do novodobější historie, kdy pojem „olympijský“ znamenal zejména marketing. V roce 2010 se olympijským telefonem stal Samsung Omnia II (ZOH Vancouver), o dva roky později na letní olympiádě v Londýně se obdobné pocty dočkal Galaxy S III Olympic Edition.

Na zimní olympiádě v Soči, psal se rok 2014, se olympijským telefonem stal Galaxy Note 3. O dva roky později se na hrách v Riu stal telefonem olympiády Galaxy S7 Olympic Edition. Na hrách v roce 2018 v jihokorejském Pchjongčangu se stal olympijským telefonem Galaxy Note8 Olympic Edition. V Japonsku o tři roky později (tradiční dvouletý odstup mezi olympiádami narušil koronavirus) stejný titul připadl Samsungu Galaxy S21 5G. Nebýt odložené olympiády, byl by olympijský telefonem o rok dříve Galaxy S20+.

Samsung tradičně speciální edice olympijských smartphonů rozdává všem účastníkům olympiády a paralympiády. V loňském roce např. daroval 17 tisíc kusů speciální edice Galaxy S21 5G Tokyo 2020 Athlete, a u letošních olympijských véček by tomu nemělo být jinak.