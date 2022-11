Samsung Galaxy Xcover6 Pro. Mobilní svět se posunul, odolný Korejec zůstává stále svůj

Řada Galaxy Xcover je u Samsungu až překvapivou stálicí. Nehledě na módní trendy zůstává řadu let stále svá, a když už přejme nějaké novinky, tak nejsou zase až tak zásadní. V dnešní době je smartphone s vyměnitelnou baterií něco neuvěřitelného, a právě to platí i testovaném Galaxy Xcover6 Pro, který si zachoval i sluchátkový jack či paměťovku.

K tomu navrch dostanete odolné tělo, dvě akční tlačítka, 120Hz displej ovladatelný i v rukavicích nebo notifikační diodu. Uvnitř telefonu čekejte mezigeneračně lepší výpočetní výkon nebo třeba podporu desktopového režimu DeX. I nový Xcover však zasáhla „móda“ posledních let, v krabici totiž mimo telefonu, baterie a příručky nenajdete zhola nic. Datový kabel, síťový adaptér i sluchátka si budete muset dokoupit samostatně.

Pracant v černé

Základní koncepce Xcoveru se ani po letech nezměnila. Opět nám do rukou dorazil černý telefon, který je vyroben z plastu a vyztužen na hranách. Tentokrát vypadá boční rám dosti masivně, protože vede v celé šířce přes všechny hrany telefonu. Do „žebrování“ se sice mohou dostat nečistoty, ale ty díky odolnosti IP68 a MIL-STD810H snadno umyjete. Vroubkovaná je i zadní skořápka, která je ke zbytku telefonu jen přicvaknutá. Z vnitřní strany na bateriový prostor doléhá membrána, která zajišťuje, že se do útrob nedostane voda ani nečistoty. Membrány jsou použity i u sluchátkového jacku na horní a USB-C konektoru na spodní hraně.



Galaxy Xcover6 Pro je nevídaný úkaz - celoplastový smartphone s vyměnitelnou baterií, sluchátkovým jackem a podporou microSD karet

Maximální dobíjecí výkon je 15 Wattů, adaptér si však musíte pořídit dodatečně. V rámci hromadných firemních flotil je možné telefon nabíjet i přes POGO piny, bezdrátové dobíjení chybí. Reproduktor, který je dostatečně hlasitý, je pouze jeden, a to na spodní hraně. Na pravém boku čekají dostatečně vystouplé regulátory hlasitosti a zapuštěné zamykací tlačítko, jehož součástí je i čtečka otisků prstů.



Boky zdobí dvě tlačítka s volitelnou funkcí, na horní hraně čeká 3,5mm jack, na spodní zase USB-C konektor a POGO piny

Protější bok zastupuje rozměrná klávesa Xcover, která funguje i při zamknutém displeji. Na stisk a podržení můžete namapovat libovolné akce. To stejné platí i o horním tlačítku, obě doplňkové klávesy poslouží při focení jako hardwarová spoušť. A to tu máme ještě zamykací tlačítko, které na dvojitý stisk vykoná prakticky libovolnou akci. Samotné tělo telefonu odolá vodě, prachu i pádu z 1,5 metru na beton.

Osvědčený Snapdragon a slušný foťák

Xcovery dlouhodobě hardwarově tahaly za kratší konec, v nové generaci je vidět konečně posun k lepšímu. Na střední třídu je použitý Snapdragon 778G poměrně standardní procesor, který se už na trhu dlouhodobě osvědčil. V Antutu získal půl milionů bodů, což na mobilního pracanta naprosto postačuje. Pomáhá mu 6GB operační paměť (s 2, 4 nebo 6GB RAM Plus), na níž navazuje 128GB úložiště. To si navíc ještě rozšíříte microSD kartami. Ani to už se u dnešních telefonů zase až tak často nevidí.



Ukázka prostředí Samsungu Galaxy Xcover6 Pro

Konektivita je samozřejmě bohatá, počítejte s Wi-Fi 6E, Bluetooth, NFC i s podporou 5G sítí. Do vnitřní části telefonu vložíte najednou až dvě nanoSIM karty. Pracovníky v terénu potěší i podpora režimu Samsung DeX. Fotoaparáty jsou na zádech hned dva. Hlavní snímač s rozlišením 50Mpx doplňuje osmimegapixelový širokáč. Selfie má rozlišení 13 megapixelů. Uvnitř telefonu běží Android 12 s nadstavbou One UI 4.1, i díky 120Hz obnovovací frekvence běží prostředí svižně bez prostojů. Smartphone je k dostání v Česku za 14 999 Kč.

Telefon začínáme aktuálně testovat. Vaše případné dotazy směřujte do diskuse pod článkem.