Samsung Galaxy Week. K vybraným telefonům dostanete sluchátka Buds Live

Samsung v Česku odstartoval dvoutýdenní akční nabídku Galaxy Week, v rámci které získáte při zakoupení jednoho z vybraných topmodelů zdarma zcela bezdrátová sluchátka Galaxy Buds Live v hodnotě 4 490 Kč. Do konce března navíc platí výkupní bonus v hodnotě 3 500 Kč, pokud při pořízení jednoho z modelů řady Galaxy S21 odprodáte váš stávající telefon. Do týdne od jeho nákupu vám navíc přijde akční kód, díky němuž získáte pojištění Samsung Care+ za polovinu původní ceny. Kód je třeba uplatnit nejpozději do 16. března.

Sluchátka Galaxy Buds Live dostanete zdarma při nákupu zařízení z řady Galaxy S21, Galaxy Note20 nebo při pořízení skládaček Galaxy Z Fold2 (s promokódem HLKCZYECV s cenou -8 000 Kč) či Galaxy Z Flip 5G. Akce platí do neděle 7. března, a to, nejen na stránkách Samsungu, ale také u vybraných prodejců elektroniky. Více informací o akci Galaxy Week se dočtete zde. Detaily k výkupní akci hledejte na webu Novysamsung.cz, specifikace pojištění Samsung Care+ dohledáte zde.

Oficiální představení sluchátek Galaxy Buds Live: