Samsung Galaxy Watch4. Pokud hledáte hodinky s Wear OS, lepší nenajdete

Nové hodinky od Samsungu jsou na trhu doslova zjevením. Pyšní se zajímavou paletou funkcí, novým systémem Wear OS s rukopisem od Samsungu, širokou paletou zdravotních funkcí (nově třeba měření tělesného tuku nebo monitoring chrápání), novými „exkluzivními“ aplikacemi a také si s nimi v Česku bezkontaktně zaplatíte. Samsung v segmentu chytrých hodinek výrazně vyšlápl dopředu, a hodinky řady Galaxy Watch4 jsou toho zdárným důkazem.

Vybírat můžete ze dvou velikostí těla a dvou designů. Minimalistické Galaxy Watch4 s digitální lunetou odkazují na předloňské Galaxy Watch2 Active, zatímco námi testované Galaxy Watch 4 Classic s masivní fyzickou lunetou jsou přímým nástupcem loňských Galaxy Watch3. Hodinkových novinek je docela dost, a pokud hledáte ty nejlepší hodinky s Wear OS, už zřejmě nehledejte...

Hodinky, které vám dají na výběr

Do redakce nám dorazila varianta hodinek Galaxy Watch4 Classic, která navazuje na „tradiční“ hodinky Galaxy Watch3. Tělo je vyrobeno z tmavé nerezové oceli, a ve větší 46mm variantě váží 52 gramů. Tato hmotnost je na zápěstí snesitelná bez větších problémů. Do těla jsou vsazena dvě tlačítka, kterým můžete upravit chování v mobilní aplikaci Galaxy Wearable, která je pro párování absolutní nutností. Horní tlačítko v našem případě vrací na ciferník, dvojklikem vás vrátí k poslední aplikaci, zatímco spodní slouží pro návrat zpět. Je však na vás, jak si funkce tlačítek upravíte.



Hodinky Galaxy Watch4 Classic jsme otestovali v černé barevné variantě

Obě tlačítka jsou potřeba pro měření tělesného tuku, popř. jedno z nich využijete při natočení EKG. Druhá elektroda je umístěna na vnitřním zápěstí, kde obklopuje multi-snímač, který měří srdeční tep, krevní tlak a okysličení krve. Vnitřní část hodinek je vyrobena ze skla, na kterém však ulpívají nečistoty, takže bude třeba hodinky čas od času otřít. A to platí i u řemínků, které jsou vykrojeny tak, aby tvarově co nejlépe odpovídaly tělu hodinek. A až po sundání řemínků můžete tento stísněný prostor vyčistit. Za dobu dvoutýdenního testování to bylo potřeba pouze jednou.

Představení hodinek Galaxy Watch4 Classic:

Samotné řemínky jsou gumové s matnou povrchovou úpravou, přímo v základní krabici dostanete 20mm M/L řemínek, který je vhodný i na tenčí zápěstí. V případě potřeby jej samozřejmě můžete za jiný ve standardních rozměrech. Při dlouhodobém nošení se řemínek pod zápěstím nezapotí, tedy za předpokladu, že nemáte hodinky na zápěstí úplně napevno, ale že jej alespoň o jednu nebo dvě zdířky posunete.



Spodní část hodinek, boční tlačítka a hodinky nasazené na zápěstí

Samotné tělo hodinek splňuje odolnost 5ATM (ponoření až 50 m pod vodní hladinou) a také americký standart MIL-STD810G, který řeší různé nehostinné podmínky. V praxi hodinky přežily běhání, ponoření do vody a obstály by i při koupání. Jen musíte počítat s tím, že slaná nebo mýdlová voda může naleptat membrány, a tím by hodinky přišly o zvýšenou odolnost. Takže pozor na to!

Otočná luneta hlásí comeback

Hlavním styčným bodem hodinek s vámi je 1,4" kruhový Super AMOLED displej s rozlišením 450 × 450 pix, které jsou kryty sklem Gorilla Glass DX. Okolo něj je u hodinek Classic umístěna otočná luneta, která je i po letech stále skvělým doplňkem, který vám umožní rolovat obrazovku, procházet mezi Dlaždicemi, upravovat jas, hlasitost a hodnoty v systémových oknech. Základní verze hodinek má lunetu digitální, takže musíte prstem táhnout po obvodu displeje, a jako zpětná vazba slouží vibrace hodinek.

Displej je na sluníčku velmi dobře čitelný, navíc musíme opět ocenit i gesto pro rozsvícení displeje pohybem zápěstí směrem k hlavě, které není tolik citlivé jako dříve. Při řízení auta se tak hodinky už samy prakticky nerozsvítí. Pokud se v noci převalujete v posteli, je vhodnější aktivovat režim Čas spánku, který deaktivuje probuzení displeje (mimo bočních tlačítek) a u spárovaného telefonu přebarví prostředí do černobilé. Samostatně jsou nabízena gesta pro příjem a položení hovoru, ne každému ale uživatelsky „sednou“.

Galaxy Wearable jako nutný základ

K párování i tentokrát potřebujete aplikaci Galaxy Wearable, tedy její novou verzi s modrou ikonou. Párování bylo zprvu trochu problematické, protože mobilní apka hodinky neviděla, nakonec se oba produkty dohodly na spolupráci. Párovací proces je následně rychlý, stačí jen vybrat Gmail účet, který se do hodinek nahraje. V mobilu si můžete spoustu věcí upravit daleko přehledněji. Důkladně si tak můžete např. upravit funkce bočních tlačítek, uspořádání Dlaždic (Tiles), nastavit různé ciferníky, spravovat obsah uložený v hodinkách, nastavit zobrazování oznámení, gesta a spoustu dalšího.

Jak na offline přehrávání hudby ze Spotify:

I pro nákup aplikací z Google Play je vhodná telefonní aplikace, kde vidíte všechny položky daleko přehledněji, než na titěrném displeji hodinek. Navíc konečně funguje automatické stahování aplikací i do hodinek, které se nabídne při stahování telefonní aplikace, která má i svou hodinkovou odnož. Ovšem, v případě nouze můžete stahovat obsah i přímo ze zápěstí. Buď lokálně přes Wi-Fi, nebo přes data poskytovaná vašim telefonem.



Průběh párování hodinek, aplikace Galaxy Wearable - úprava položek rychlého přístupu a stahování aplikací do hodinek

Hodinky jsou osazeny novým 5nm čipsetem Exynos W920 s 1,5GB RAM, jehož výkon nelze v hodinkách nijak objektivně posoudit. Snad jedině tak, že odezva systému na vaše akce je blesková a bez výraznějších nedostatků. Typické zpomalení Wear OS hodinek při větším počtu nainstalovaných aplikací zde patrné není.

Při používání hodinek jsem narazil jen na jednu chybu, kdy byl dvacetiminutový hovor na hodinkách najednou přesměrován zpět na telefon, protože došlo ke ztrátě signálu Bluetooth. Tato situace se však už následně nikdy neopakovala.

Placení s hodinkami Galaxy Watch4 Classic:

Interní úložiště je, na hodinky, velkorysé, 16GB. Část však zabírá systémová ROM, takže máte k dispozici „jen“ 7,5 GB volného místa. To by za to však daly jiné hodinky! Do paměti uložíte empétrojky, screenshoty displeje, ciferníky, aplikace a také se zde bude ukládat offline hudba ze Spotify a YouTube Music. Pro přehrávání hudby však budete potřebovat spojení s bezdrátovými sluchátky, např. s novými Galaxy Buds2. Do repráků hudbu nenasměrujete. Díky podpoře NFC zase můžete v Česku konečně využít hodinkové platby přes Google Pay. A to u hodinek od Samsungu platí vůbec poprvé.