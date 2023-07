Samsung Galaxy Tab S9 je špička mezi tablety. Jeho dotykové pero umí psát i pod vodou

Přestože je o tablety rok od roku menší zájem, vylepšil Samsung svou nejvyšší řadu a ukázal tři nové modely. Galaxy Tab S9 přináší vítanou novinku: zvýšenou odolnost IP68, což je vzácná vlastnost i ve srovnání s konkurencí. Skvělý zvuk zajišťuje čtveřice reproduktorů, která se mezigeneračně zvětšila. Zajímavé je, že dotykové pero S Pen dokáže psát i na zcela ponořeném tabletu...

...jinými slovy, ani tentokrát se nejedná o žádnou revoluci, ale spíše o postupně odlaďování detailů v nejvýše postavené tabletové řadě, která dostává nejvýkonnější mobilní čipset současnosti. Novinka je k dispozici ve třech úhlopříčkách displejů typu Dynamic AMOLED 2X, a to vždy s přibaleným dotykovým perem S Pen.

Galaxy Tab S9

Nová řada špičkových tabletů je i tentokrát oblečená do celokovového kabátku. Ani u jednoho z modelů tloušťka nepřesahuje 6 mm, tablety jsou příjemně tenké. V nabídce jsou modely s úhlopříčkou 11, 12,4 a 14,6 palce, i základní model tentokrát dostane AMOLED displej. U loňského Galaxy Tab S8 ve specifikacích ještě svítil LCD panel.



Velký, větší a největší. Řada Galaxy Tab S9 obsahuje tři tablety, startuje se na 11 palcích a končí na úhlopříčce 14,6 palců

Součástí všech displejů je zabudovaná čtečka otisků prstů. Displeje mají adaptivní obnovovací frekvenci 60 až 120 Hz, certifikace HDR10+, vylepšený filtr modrého světla a funkci Vision Booster. Do tabletů se dostaly o pětinu větší reproduktory, přibalený stylus při nečinnosti opět odpočívá na zádech. Dobíjecí plochu najdete hned vedle fotoaparátů (12 + 8 Mpx). Pouze základní verze tabletu si musí vystačit s jedním foťákem. Na čelní straně má dvě selfie kamerky jen Ultra (13 + 8 Mpx), ostatní modely mají pouze jediný 12Mpx selfie snímač.

Představení tabletů řady Galaxy Tab S9:

Stylus je u všech tabletů rovnou součástí prodejního balení, jedná se o stejné dotykové pero jako vloni, jen s podporou IP68. Se stylusem tak budete moci psát i pod vodou. Alternativně bude v prodeji i speciální zdrsněná verze pera, kterou bude možné vůči displeji naklonit ve větším úhlu. A se dvěma hroty. Tvrdší poslouží pro psaní, měkčí pro kreslení.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra katalog rozměry a hmotnost: 326 × 209 × 5,5 mm, 737 g

displej: 14,6", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 848 × 2 960, 239 PPI

sítě: přístroj nepodporuje telefonní sítě

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 512 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 12 GB, baterie: 11 200 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8× Cortex-X3, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 13

fotoaparát: 13MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 65 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Velké tělo znamená i větší baterii. Ultra dostala 11 200mAh akumulátor, „plusko“ ji téměř dohání (10 090 mAh), nejmenší model nabídne 8 400mAh. Výkon u celé řady obstarává Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, a to až s 16GB RAM a 1TB úložištěm. Výrobce vylepšil i rozptyl tepla do okolí při zvýšené zátěži, které se nově rozděluje dvěma směry. V tabletech běží Android 13 s nadstavbou One UI 5.1.1. V systému si zobrazíte až tři aplikace najednou, a při přepínání aplikací přijde vhod spodní taskbar. Přímo v tabletu si pustíte desktopový režim DeX Mode, a čekat můžete i bonusový aplikační obsah, který je určen (nejen) pro pero S Pen.

Samsung Galaxy Tab S9+ katalog rozměry a hmotnost: 285 × 185 × 5,7 mm, 581 g

displej: 12,4", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 848 × 2 960, 281 PPI

sítě: přístroj nepodporuje telefonní sítě

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 512 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 12 GB, baterie: 10 090 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8× Cortex-X3, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 13

fotoaparát: 13MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 63 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

K tabletům půjde zakoupit spousta doplňkových krytů, např. odolné pouzdro se stojánkem, flipový kryt s klávesnicí nebo průhledný flip, přes který můžete psát stylusem i v zavřeném stavu - iluze psaní na papíru je u něj (téměř) dokonalá.

Ceny a dostupnost v Česku

Stejně jako ostatní novinky představené na akci Unpacked, se i tablety řady Galaxy Tab S9 začnou prodávat 11. srpna. A to v černé a béžové barevné variantě. Pokud dáte při pořízení tabletu na výkup vaše starší zařízení, obdržíte bonus 5 tisíc, 6 tisíc, resp. 10 tisíc korun (čím vyšší model, tím vyšší bonus). Dalším doplňkem je pak roční pojištění Samsung Care+ zdarma.

Galaxy Tab S9 (128 GB, Wi-Fi) - 21 499 Kč

Galaxy Tab S9 (128 GB, 5G) - 24 999 Kč

Galaxy Tab S9 (256 GB, Wi-Fi) - 23 999 Kč

Galaxy Tab S9 (256 GB, 5G) - 27 499 Kč

Galaxy Tab S9+ (512 GB, Wi-Fi) - 29 499 Kč

Galaxy Tab S9+ (512 GB, 5G) - 32 999 Kč

Galaxy Tab S9 Ultra (512 GB, Wi-Fi) - 34 499 Kč

Galaxy Tab S9 Ultra (512 GB, 5G) - 37 999 Kč

Galaxy Tab S9 Ultra (1 TB, Wi-Fi) - 41 499 Kč

Galaxy Tab S9 Ultra (1 TB, 5G) - 44 999 Kč