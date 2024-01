Samsung Galaxy S24 Ultra. Titanový obr láká na sedmiletou podporu a špičkovou AI v češtině

Samsung dnes v kalifornském San José oficiálně oznámil řadu Galaxy S24. Její součástí jsou tři smartphony, které se liší použitými materiály, procesorem, bateriemi i fotoaparáty. Společným jmenovatelem je umělá inteligence, která je letos hlavním lákadlem celé řady. Tedy společně se sedmiletou softwarovou podporou. U Galaxy S24 Ultra k tomu ještě můžeme připočíst titanové tělo a nový teleobjektiv. Umělá inteligence je vidět doslova na každém kroku, a potěšitelnou zprávou je to, že spousta funkcí si potyká i s češtinou. Pokud ne hned ze startu, má být již brzy k dispozici potřebný jazykový balíček.

A to je velká změna, protože Česko mobilní značky, minimálně s ohledem na podporu češtiny, dlouhodobě zanedbávaly. Samsung tak má jedinečnou možnost přivést k nám funkce, které vypadají nejen dobře na papíře, ale také je u nás budeme moci plnohodnotně používat. To je to hlavní, co si máme z Galaxy S24 odnést. Tedy samozřejmě mimo špičkového hardwaru.

První titanový Samsung

Nejvyšší model řady si zachovává své hranatější rysy, a designově jej ze zadní strany oproti Galaxy S23 Ultra jen těžko odlišíte. Daleko průkaznější je pohled zepředu – Samsung po letech opouští zakřivené hrany displeje. Displej je rovný, odpadá tak problematické lepení fólií nebo horší práce s dotykovým perem na zakřivené části displeje.

S Pen stále vysouváte ze spodní hrany telefonu a pomůže vám nejen s ovládáním displeje. Jedná se 6,8" Dynamic AMOLED 2X displej s rozlišením QHD+, adaptivní obnovovací frekvencí 1 – 120 Hz a s funkcí Vision Booster. I díky ní má telefon maximální jas až 2 600 nitů (nárust o 40 %). Na slunci tedy nebude žádný problém s jeho čitelností...



Samsung Galaxy S24 Ultra vypadá ze zadní straně prakticky stejně jako Galaxy S23 Ultra. Změny se však odehrály na přední části. Displej není zakřivený, a je vsazený do titanového těla s jemnou strukturou

...a zmizet by měly i nevzhledné mikroškrábance, které se na displeji starších generací tu a tam objevovaly. Pomůže tomu nová generace skla Gorilla Armor, která má být (konečně) odolnější vůči provozním škrábancům, a výrazně eliminuje odlesky (až o 75 %). Pod displejem čeká ultrazvuková čtečka, na zádech je použito sklo Victus 2.

I přes rovný displej se v ruce jedná o stejné zařízení jako vloni, jen s tím rozdílem, že se zakřivení přeneslo do odolnějšího (o 56 %) titanového rámu. Ten je u Samsungu použitý vůbec poprvé, na omak má lehce strukturovaný povrch, díky němu vypadá zase o něco prémiověji. Navíc se titan nijak nepodepsal na hmotnosti, která je téměř stejná jako vloni. Tělo telefonu splňuje odolnost IP68.

Další větší obměnou prošly fotoaparáty na zadní straně. U tří z nich se nic zásadního nemění, ovšem větší změny se odehrály u periskopického teleobjektivu. Ten má nově rozlišení 50 Mpx a 5× optický zoom (místo loňského 10× přiblížení). To je na jednu stranu zhoršení specifikací, na stranu druhou to Samsung dohání kombinací vyššího rozlišení a umělé inteligence. Ve finále by tak měly být 10× přiblížené fotografie, i díky kvalitnější optice, oproti loňskému modelu minimálně srovnatelné, ne-li ještě o něco kvalitnější. A první fotky testovacími kusy naznačují, že by to mohla být pravda.

Díky novému teleobjektivu se bavíme o tzv. „Quad Zoom“ telefonu, který má 2× in sensor přiblížení, 3× zoom (druhý teleobjektiv), 5× zoom a 10× hybridní optické přiblížení. Větší velikost pixelů u teleobjektivů (o 60 %) je základem pro kvalitnější zoomové fotografie za horšího světla, ještě když se tomu přidá 2× širší OIS. Hlavní snímač má rozlišení 200Mpx, světelností F1.7 a s ostřením mu pomáhá laser, a hodit se může i 12Mpx širokáč, který dokáže zaostřovat, a tak poslouží i pro focení makrosnímků. Videa telefon natáčí až v 8K při 30 fps, popř. až ve 4K při frameratu 120 fps. Super HDR zajistí, že fotky v galerii a aplikacích třetích stran vypadají stejně, jako původně v hledáčku fotoaparátu.

Umělá inteligence a nový Snapdragon

V Evropě je Galaxy S24 Ultra jediným telefonem, na němž běží nová generace 4nm čipsetu Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Ultra navíc dostala 1,9× větší vypařovací komoru, což má pomoci s efektivnějším odvodem tepla z čipsetu.



Funkce umělé inteligence najdete u novinek vždy pod tlačítkem se třemi hvězdičkami

Baterii o kapacitě 5 000 mAh dobijete maximálně 45 Watty kabelem nebo bezdrátově (15W). Konektivita telefonu je velmi bohatá. Mimo podpory 5G sítí se můžeme těšit i na UWB, NFC, Bluetooth 5.3 nebo na standard Wi-Fi 7. Zbývající dva modely řady se musí spokojit se srovnatelným čipsetem Exynos 2400. Ovšem až přímé porovnání ukáže, jak jsou na tom oba čipsety s výpočetním výkonem, zahříváním a s umělou inteligencí.

Ta je vlastně tou největší novinkou, která se do smartphonu dostala. Samsung současně zdůrazňuje i aspekt bezpečnosti. Minimálně polovina AI funkcí probíhá na zařízení (On Device), přesto si můžete nastavit, že nechcete, aby umělá inteligence komunikovala se vzdálenými servery. Vámi poskytovaná data tak zůstávají čistě na zařízení, a pokud bude funkce potřebovat cloudové služby, musíte je nejprve odblokovat. U některých AI funkcí bude vyžadováno přihlášení k Samsung účtu, jinak jsou k dispozici bezplatně minimálně do roku 2025.

Galaxy AI v Česku: Ze startu budou v Česku k dispozici funkce, které nejsou navázané na jazykový model. Jedná se např. o shrnutí webových stránek (je možné i u stránek z českého webu), u nichž AI vypíchne nejdůležitější informace. Podobně je na tom i asistent poznámek, který do českých poznámek přidá formátování a připraví jejich souhrn, ale překlad zatím nikoliv. U funkcí, které jsou vázané na jazykový model (např. překlady hovorů, překlady textů přes klávesnici, přepis hlasu), si budeme muset nějakou dobu počkat. Samsung nám potvrdil, že probíhá vývoj českého jazykového balíčku, který do telefonů dorazí v průběhu letošního roku. Odemkne všechny další AI funkce navázané na češtinu, ale přesný termín zatím neznáme.

Samsung označuje svou generativní umělou inteligenci jako Galaxy AI. A její součástí je hned několik modulů. Velmi užitečně vypadá živý obousměrný překlad v průběhu hovoru. Buď je u kontaktu ve vašem telefonním seznamu nastavený překlad automaticky, nebo jej spustíte z nabídky při aktivním hovoru. Pokud se bavíme s osobou, která mluví např. španělsky, její řeč se překládá a vypisuje do textové podoby na displej. Vy se s protistranou můžete bavit česky, přičemž čeština se automaticky překládá do španělštiny a protistrana ji slyší v podobě hlasové syntézy. Funguje to překvapivě dobře, byť si na češtinu musíme počkat

Textový asistent je součástí Samsung klávesnice, dokáže zadaný text přepsat podle nastaveného typu a tónu konverzace, příp. text rovnou přeložit. V poznámkách zase umělá inteligence přidá šablony nebo formátování a vytvoří titulní stránku i s nadpisem. U webového prohlížeče Samsung internet si můžete nechat vygenerovat souhrn toho nejdůležitějšího z právě otevřené stránky, což funguje překvapivě rychle. Asistent přepisu zase pomůže s převodem zvukového záznamu na text. Když si nahrajete meeting telefonem, AI rozpozná každého z řečníků, a textový přepis v přeložené formě může zaslat všem členům, kteří se meetingu zúčastnili.

Galaxy AI v zařízení a v cloudu Samsung své funkce umělé inteligence rozděluje i podle toho, zda fungují či budou fungovat lokálně v telefonu, nebo potřebují přístup ke vzdálenému serveru. Lokálně (On Device AI): překlad hovorů v reálném čase

překlad příchozích a odchozích zpráv (SMS i aplikace třetích stran)

přizpůsobení tónu konverzace (Samsung klávesnice)

zarovnání rukopisu perem S Pen

přepis hlasu do textu (Samsung Notes)

stručné shrnutí zobrazení webové stránky (Samsung Internet)

návrhy úprav fotografií Na cloudu: Circle to Search with Google

navrhované odpovědi v Google zprávách, změna stylů konverzace

okamžité překlady (ale volitelně lze přenastavit na zařízení)

strukturování poznámek a tvorba jejich obálek

okamžité překlady přepisu hlasu do textu (Samsung Notes, volitelně na zařízení)

generování rychlých shrnutí konverzací

nejdůležitější body z textu zobrazeného na webové stránce

tvorba vlastních tapet

generativní úpravy fotografií

Režim Android Auto umí shrnout příchozí zprávy a navrhnout dvě až tři vhodné odpovědi (např. odhadovaný čas dojezdu, apod.), funkce Circle to Search with Google zase využívá stylus S Pen. Jedná se něco na způsob vizuálního hledání přes Google Lens, jenže se vyhledává to, co na displeji zakroužkujete perem S Pen. Stačí jen pro aktivaci režimu stisknout domovské tlačítko.



Circle to Search with Google. Stačí si udělat jakýkoliv výřez displeje, který se hned automaticky vyhledá na Googlu. Část obrazu můžete vybrat z jakékoliv obrazovky, buď stylusem, nebo prstem

Díky podpoře funkcí ProVisual Engine můžete pomocí umělé inteligence vyjímat z fotek objekty a přesouvat je na jiná místa, přičemž původní místo AI dokreslí nebo přidá celé objekty tak, abyste nepoznali, že se s fotkou nějak manipulovalo. Telefon umí upravit kompozici i navrhnout optimální úpravy. Zřejmě nejdůležitější funkcí je však odstranění odlesků u fotek, které pořídíte za sklem. Na druhou stranu, Samsung do levého spodního rohu umisťuje vodoznak a přidává metadata, aby bylo jasné, že se jedná o fotku, na které spolupracovala umělá inteligence. AI pomůže i při dopočítání snímků do Instant Slow-Mo videí. Stačí natočit běžné video a podržet na něm prst. Dostanete se do režimu „krokování“, který je čistě v režii AI.

Funkce AI jsou hodně zajímavé s globální podporou češtiny bude telefon jako celek ještě zajímavější. Celé řešení však v současné době trochu sráží nekonzistentní umístění tlačítka pro funkce AI. Jednou je nad klávesnicí vlevo, později uprostřed stránky, jindy zase mezi spodními kartami. A to nemluvíme o tom, že AI se u fotek schovává pod písmenem „i“. Po úvodní instalaci by navíc neškodilo umístit na plochu jakýsi „Galaxy AI rozcestník“. Najdete jej jen utopený v Nastavení – Rozšířené funkce, kde jej bude určitě hledat málokdo.

Na konci tiskové konference Samsung potvrdil, že se vybrané AI funkce dostanou i do starších zařízení řady Galaxy. Jmenovitě se jedná o řadu Galaxy S23 (včetně FE), Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5 a o řadu Galaxy Tab S9. Dočkat se máme v průběhu první poloviny roku.

Sedmiletá podpora

Samsung se výrazně opřel i do softwarové podpory a zareagoval na hozenou rukavici Googlu. U celé řady Galaxy S24 se počítá se sedmiletou softwarovou podporou, čímž Samsung dorovnává Pixely. Novinky tak dostanou až Android 21a bezpečnostní záplaty budou dostávat až do roku 2031! V telefonu běží Android 14 s grafickou nadstavbou One UI 6.1, která má řadu bezpečnostních vylepšení daných systémem Knox Matrix. A ten navazuje na řešení Knoxu z minulých let, k němuž přidává podporu passkeys na systémové úrovni či šifrování při zálohách, synchronizaci nebo obnově dat v Samsung Cloudu.

Samsung Galaxy S24 Ultra se bude v Česku nabízet od 31. ledna a to v šedé, černé, fialové a žluté. V zelené, oranžové a modré bude možné telefon pořídit pouze na webu Samsungu.

A jaké budou ceny? Přehledně včetně tipů, jak získat vyšší paměť za nižší cenu a jak slevu na příslušenství, je najdete v tomto článku: