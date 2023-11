Řada Samsung Galaxy S24 nabírá reálné obrysy. Podívejte se na první živé fotografie Ultry

Oživeno 27. listopadu | Samsung by měl řadu Galaxy S24 oznámit 17. ledna, ovšem už nyní víme, jak bude vypadat nejvýkonnější smartphone této řady. Prototyp Samungu Galaxy S24 Ultra ve stříbrné barevné variantě zapózoval před objektivem, a my si z toho můžeme odnést hned několik poznatků.

Oživeno 10. listopadu 2023 | Řada Samsung Galaxy S24 by měla být představena 17. nebo 18. ledna příštího roku, a už teď se telefony rýsují velmi reálně. Mohou za to rendery, které si nechal vypracovat web Phonearena , který vycházejí z dosavadních úniků.

I tentokrát bude čipset vyráběný 4nm technologií LPP+, což má platit i o Snapdragonu 8 Gen 3. Jenže u něj se hovoří i o druhé 3nm variantě, která by mohla běžet ve zmiňované Ultře. 4nm Snapdragon 8 Gen 3 by mohly dostat americké telefony řady, v Evropě se však máme u Galaxy S24 a Galaxy S24+ očekávat spíše 4nm Exynos 2400. Jeho další detaily prozradí Samsung s blížící se premiéry budoucí „eskové“ řady.

Ale zpět k procesoru, který je nástupcem Exynosu 2200 z loňského roku. Podle Samsungu má nový čipset o 70% výkonnější procesor (konfigurace 1+2+3+4)a 14,7× výkonnější umělou inteligenci ve srovnání s předchůdcem. Jeho nedílnou součástí je i grafický adaptér Xclipse 940, který je založená na architektuře RDNA3 od AMD. Samozřejmostí je pak podpora Ray tracingu, a to s vysokou grafickou kvalitou i při dlouhodobé zátěži. Čipset by měl podporovat až 320MB foaparát a modem Exynos 5300, který zpřístupňuje nouzovou satelitní konektivitu.

Pravdou je pravý opak, navíc se s velkou pravděpodobností bude nový čipset opět „exkluzivně“ nabízet u evropských telefonů řady Galaxy S24, resp. minimálně u základního modelu a „pluska“. Galaxy S24 Ultra by měla, jako jediný model řady, běžet na Snapdragonu 8 Gen 3, a to na celém světě. Na přímý dotaz zástupce Samsung uvedl jen to, že „detailní strategie používání čipsetů bude dostupná až tehdy, když se bude blížit oznámení řady Galaxy S24“. I to však mezi řádky naznačuje mnohé...

Oživeno 9. října 2023| Do premiéry řady Galaxy S24 sice ještě zbývá minimálně několik měsíců, tentokrát však přilil olej do ohně samotný Samsung. Na akci Samsung System LSI Tech Day 2023 v americkém San José totiž došlo k premiéře mobilního čipsetu Exynos 2400 . A to v době, kdy mnozí brali konec čipsetové řady Exynos jako hotovou věc.

Za současného stavu se však stále jedná o spekulace, které (podezřele) zesílily s oznámením nových iPhonů. Vůbec bychom se tedy nedivili, kdyby Samsung novou řadu Galaxy S24 oznámil třeba už v lednu příštího roku. Společně s telefonem má dojít i k oznámení chytrého prstenu Galaxy Ring. To však není všechno, ještě do konce letošního roku by se měl na trhu objevit Galaxy S23 FE (unikly jeho tiskové fotky a 360° animace), sluchátka Galaxy Buds FE (v éteru už koluje jejich uživatelská příručka) a také lokátor Galaxy SmartTag 2 , který se už také ukázal na tiskových fotografiích.

V oblasti baterie se však žádný pokrok nečeká. Telefon by měl dostat 5 000mAh akumulátor se 45W dobíjením. Uvnitř telefonu poběží Android 14 s nadstavbou One UI 6. Druhý leaker přidává detaily procesoru a paměti. Galaxy S24 Ultra poběží ve všech případech na Snapdragonu 8 Gen 3 a se 16GB operační pamětí. Úložiště bude na výběr v kapacitách 256 GB, 512 GB, 1 TB a 2 TB.

Oživeno 18. září 2023 | Do premiéry řady Galaxy S24 nemáme o nic blíže, než bylo koncem srpna. Přesto se už teď rýsují základy reálných specifikací nejvýše postaveného Galaxy S24 Ultra . Podle tohoto leakera se máme těšit na 6,8" Dynamic AMOLED M13 LTPO displej se 120Hz dynamickou obnovovací frekvencí a s rozlišením QHD+, který bude vsazen do titanového těla. 12Mpx selfie na zádech doplní čtyřnásobný fotoaparát v konfiguraci 200 + 12 + 50 + 10 Mpx. Zůstat by mělo rozvržení z Galaxy S23 Ultra , tedy hlavní snímač, širokáč a dva teleobjektivy, z nichž jeden bude periskopický.

Původní článek z 21. srpna 2023:

Do premiéry daleko, informace ale už prosakují. Takto má vypadat budoucí Samsung Galaxy S24 Ultra

Premiéra řady Galaxy S24 se zřejmě uskuteční až příští rok v únoru, a tak je na nějaké spekulace ještě hodně brzy. YouTuber 4RMD však všechny dosavadní informace posbíral a zvěčnil v koncepčním videu, které ukazuje, jak by mohl vypadat nejvybavenější model chystané řady – Galaxy S24 Ultra.

Do premiéry nové řady sice zbývá minimálně šest měsíců, ovšem informací v oběhu je už překvapivě hodně. Na to, že Samsung avizoval, že zakročí proti informačním únikům, se zatím jedná o pravý opak. Na jednu stranu sice zatím není jasné, zda se všechny spekulace potvrdí, ale pokud ano, bude se jednat o hodně zajímavý telefon vyšší třídy.

Zřejmě nejkontroverzněji působí změna těla telefonu. Ultra, která si zachovávala design ikonické řady Galaxy Note, by se měla v příštím roce podobat letošnímu Galaxy S23+, popř. modelu Galaxy S21 Ultra. Boky vyrobené z titanu by měly být širší a s menším zakřivením, celkový dojem z telefonu by mohl být hodně podobný iPhonům.

Displej by měl dle spekulací narůst na 6,9 palce, i tentokrát by se mělo jednat o OLED displej se 144Hz frekvencí, který by měl být po celé své ploše rovný, pouze s drobným 3D zakřivením na krajích. Na zádech by mělo dojít k přepracování designu zadního fotomodulu, i samotných snímačů. Jako hlavní by měl sloužit 2 větší 200Mpx snímač lépe fotící v noci. Přidat by se k němu měl 12Mpx širokáč, nový 50Mpx teleobjektiv a periskopický teleobjektiv s až 12× optickým přiblížením. Baterii by měla narůst kapacita na 5 500 mAh a v těle telefonu bude samozřejmě umístěn slot pro dotykové pero S Pen.

Snapdragon 8 Gen 3 rozhodně není jistý

I když sázka na Snapdragon 8 Gen 3 se 16GB operační pamětí vypadá jako jistota, v příštím roce bychom to u vlajkových modelů neměli brát jako samozřejmost. Spousta značek zůstane díky vysoké ceně procesoru věrná letošnímu top čipsetu, a Samsung by mohl tuto situaci vyřešit návratem ke svým čipsetům řady Exynos, tedy alespoň v Evropě. A to po roce, kdy byl v řadě Galaxy S na celém světě použitý čipset od Qualcommu.



Do řady Galaxy S24 by se, minimálně v Evropě, mohl vrátit čipset Exynos 2400

Exynos 2400 bude desetijádrový čtyřclusterový čipset (1 + 2 + 3 +4), který bude vyráběný 4nm procesem. 3,1GHz superjádro Coretx-A4 doplní dvě 2,9GHz jádra Cortex-A720, tři 2,6GHz jádra Cortex-A720 a čtyři 1,8GHz jádra Cortex-A520. Grafickou stránku věci zajistí čip Xclipse 940 s podporou RDNA 2, která má mít dvakrát vyšší grafický výkon, než Xclipse 920 použitý u řady Galaxy S22. Čipset má dostat i modem Exynos 5300 s podporou dvoucestné satelitní komunikace, a bude podporovat úložiště UFS 4.0, LPDDR5X operační paměti či až 320Mpx fotoaparáty.

U barev si autor konceptu zatím jen pohrává s představivostí. V koncepčním videu níže ukázal bílou, modrou, černou a zlatnou. A jako „exkluzivní“ uvádí zelenou a červenou. Ve finále to však může být úplně jinak, protože o barvách telefonů se úniky zatím nezmiňují.

Designový koncept Galaxy S24 Ultra:

Premiéra řady Galaxy S24 se očekává příští rok v únoru.

Zdroj: Tomsguide, Antutu