Samsung Galaxy S24 Ultra natočí zahajovací ceremoniál OH v Paříži. Dvě stě telefonů bude snímat přímo z lodí

Apple se u svých zářijových Keynote chlubí tím, že je natáčí iPhony, Samsung plánuje to stejné pro letošní olympiádu. Ve spolupráci s IOS (International Olympic Comitee) a OBS (Olympic Broadcasting Services) bude Samsung Galaxy S24 Ultra hlavním zdrojem videa u zahajovacího ceremoniálu, který se vůbec poprvé uskuteční mimo stadión. Ceremonie se odehraje při plavbě lodí na řece Seině. Pro každou národní delegaci budou vyhrazeny speciální lodě (v součtu rovných 85), celkem se na řece poplaví 10 500 atletů z celého světa.



Úvodní ceremoniál olympiády v Paříži zachytá dvě stovky telefonů Galaxy S24 Ultra. Zachycená videa budou odesílat přes privátní 5G síť, kterou u řeky Seiny staví operátor Orange

Celkem půjde do akce 200 kusů Galaxy S24 Ultra, které budou připevněny k lodím, a které budou streamovat zaznamenaný obsah prostřednictvím privátní 5G sítě. To bude možné díky operátorovi Orange, který podél řeky v Paříži instaluje několik desítek 5G stanic. Ty budou dokonce instalovány i na doprovodných lodích, které mají pomoci s dostatečnou úrovní signálu pro odeslání dat. Stejná technologie bude použitá i v plaveckých soutěžích v Marseille (650 km jižně od Paříže). Závodníci si budou moci porovnat své vlastní schopnosti s olympioniky.

Samsung je partnerem Olympijský her už 30 let. A bývá u něj zvykem, že své poslední nejvýkonnější telefony rozdává všem atletům, kteří se olympiády účastní. Často ve formě speciální olympijské verze, která není k běžnému dostání. Od OH v Naganu (v roce 1998) rozdal celkem 120 tisíc kusů mobilní techniky. Protože bude natáčení na řece zajišťovat Ultra, očekáváme, že právě Galaxy S24 Ultra brzy dostane i svou „Olympic Edition“...

Zdroj: Samsung News