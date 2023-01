Oživeno 11. ledna 2023 | Po mnoha různých únicích a „zaručeně správných“ informacích Samsung nakonec sám oznámil datum oficiální premiéry nových produktů. Akce s tradičním názvem Galaxy Unpacked 2023 proběhne 1. února 2023 po třech letech poprvé i ve fyzické formě v americkém San Francisku.

Sestavu chystaných produktů sice jihokorejský výrobce zatím nespecifikoval, jistotou je ale rodina nových smartphonů Galaxy S23 (s tradičními třemi zástupci ve třech různých velikostech a stupních výbavy). Telefony pravděpodobně doprovodí i drobnější elektronika z kategorie mobilního nositelného příslušenství – chytré hodinky nebo zcela bezdrátová sluchátka. Samsung bude celou akci přenášet živě na svých sociálních sítích i na webu, start akce je v 19 hodin českého času.

Původní článek z 10. října 2022:

Vývoj telefonů pokračuje nezadržitelným tempem. První spekulace o chystané řadě Galaxy S23 se letos vyrojily těsně po premiéře skládacích Galaxy Z Flip4 a Galaxy Z Fold4. I letos se tedy začíná sezona úniků dříve, než kdy jindy. A to máme do premiéry nové řady čas ještě téměř půl roku! Jaká tedy bude chystaná „esková“ řada od Samsungu? Podle dostupných informací nečekejte žádné velké designové změny.



Makety s údajnou podobou všech tří modelů Galaxy S23, S23+ a S23 Ultra (zleva). Zejména design Ultry se proti loňské verzi nijak znatelně nezmění | Foto: Sonny Dickinson

Už nyní se trojice budoucích modelů Galaxy S23 profiluje spíše jako mírný upgrade. Na stávající design naváže série několika změn, decentních přídavků, možná i několika překvapení. Telefony budou mít vyšší výkon a u některých z nich se dočkáme i větší kapacity baterie.

Design se příliš nezmění

Začněme modelem Galaxy S23 Ultra, který na prvních renderech vypadá velmi podobně jako letošní Galaxy S22 Ultra. Rozdíly bude možné spatřit jen v detailech. Třeba tělo telefon nebude tak výrazně zakulacené, ale o něco hranatější. Dále dojde k nepatrnému posunutí teleobjektivu, přisvětlovací diody a laserového ostření. Nepůjde tedy o nic významného.



Render Samsungu Galaxy S23 Ultra ukazuje, že mezigenerační změny budou pouze kosmetické

O něco výraznější změna se ukáže u základních Galaxy S23 a Galaxy S23+, které budou trochu více zakulacené, než dříve. Po letech se změní i design zad, na nichž budou objektivy vystupovat samostatně jako u Galaxy S22 Ultra. V obou případech by se mělo jednat o tři objektivy, tedy hlavní snímač, širokáč a základní 10Mpx telobjektiv. U Ultry by měl být jako hlavní použit 200Mpx foťák, zřejmě zatím neoznámený ISOCELL HP2 o velikosti 1/1.3 palce a světelností F1.7. Doplnit jej mají opět dva teleobjektivy.

A jak na tom budou baterie? Galaxy S23 Ultra zůstane u klasických 5 000 mAh, „plusko“ si nepatrně polepší. Z letošních 4 500 na 4 700 mAh. Kapacita baterie základního modelu by měla také lehce narůst, a to na 3 900 mAh. Rychlost dobíjení se však má zastavit na 25 Wattech, a pokud se to potvrdí, bude jasné, že Samsungu na poli rychlonabíjení už dávno ujel vlak.



Toto je render Samsungu Galaxy S23. Součástí 6,1" displeje bude průstřel pro 12Mpx selfie

U procesorů zatím vše směřuje k tomu, že by nová řada mohla na celém světě (tedy i v Evropě) běžet na Snapdragonu 8 Gen 2. A to kvůli tomu, že předchozí dvě generace čipsetů Exynos byly daleko za očekáváními. A to by se mělo v příštím roce (konečně) změnit. Připomeňme, že až dosud Samsung v „eskové“ řadě dlouhodobě využíval své vlastí čipsety Exynos. U všech telefonů poběží rovnou po vybalení z krabice Android 13 s nadstavbou One UI 5.0.

Zdroj: TheGalox, Smartprix, Smartprix[2], Digit