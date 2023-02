Samsung Galaxy S23 Ultra a verdikt ve fototestu Dxomark. Nepřekonal Pixel 7, ani předloňské iPhony

Samsungu se ani s letošním vlajkovým modelem nepodaří utrhnout pro sebe titul krále fotomobilů. Minimálně ne podle metodik uznávaného francouzského fototestu Dxomark. Model Samsung Galaxy S23 Ultra prošel testem hlavního zadního fotoaparátu se ziskem 140 bodů a je z toho aktuálně sdílené 10. místo žebříčku (spolu s Pixelem 7 a Vivo X90 Pro+). Nad Samsungem zůstal dokonce i předloňský iPhone 13 Pro a pak o mnoho bodů vpředu i aktuální iPhone 14 Pro nebo Pixel 7 Pro.



Aktuální pořadí žebříčku Dxomark (k 17. únoru 2023). Galaxy S23 Ultra se vešel se svými 140 body do první desítky

To samozřejmě neznamená, že by Galaxy S23 Ultra nebyl dobrý fotomobil. Podle metodiky Dxomark ale nezvládá úplně všechny scénáře excelentně, což je podmínka pro získání nejvíce bodů. Při pohledu do podrobnějšího hodnocení ztratila Ultra na špičku nejvíc v oblasti fotografování a natáčení ve snížených světelných podmínkách. Vedoucí Huawei Mate 50 Pro zde dosahuje dílčího skóre 122 bodů, Galaxy S23 Ultra pouze 106.



Poměrně hodně bodů ztratila Ultra v hodnocení uživatelských scénářů při natáčení a focení za zhoršených světelných podmínek

Ani v hlavních pěti hodnocených kategoriích (foto, video, bokeh, náhled, zoom) nedosahuje Ultra nejvyššího skóre, ale ve většině případů se mu poměrně blíží. Ve slovním hodnocení chválí testeři konzistentní výsledky ve všech scénářích, dobré vykreslování s velkou mírou detailů, spolehlivý autofokus, dobrý zoom a účinnou stabilizaci videa. Mezi zápory kromě ztráty detailů v horších světelných podmínkách a zpomalené reakce spouště v týchž podmínkách uvádí testeři ještě nestabilní expozici a špatný kontrast ve scénách s protisvětlem.



Loňského předchůdce S22 Ultra letošní Ultra překonala ve všech hodnocených kategoriích, na iPhone 14 Pro ale s výjimkou zoomu podle Dxomark nestačí