Samsung Galaxy S22 prošel testy odolnosti. Pohled dovnitř naznačuje, že půjde poměrně snadno opravit

Samsung Galaxy S22 se jen pár dní po své globální premiéře dostal „pod kudlu“ YouTube kanálu PBKreviews, který se pustil do testování jeho odolnosti. Začíná se ponořením telefonu do vody a následně se pokračuje standardním škrábáním tuhami do displeje, které potvrzují přítomnost skla. To je trvale poškrábáno až hrotem o tvrdosti 8, což je pro skleněné displeje běžná záležitost. A platí to i pro vylepšenou verzi skla Victus+.

Záda jsou ze stejného materiálu jako displej, jen s tím rozdílem, že se zde drobné škrábance objevují trochu dříve. Jenže, při běžném používání se tyto mikroskopické škrábance téměř zacelí a nejsou vidět, rýhy u hrotů s tvrdostí 8 a 9 však samozřejmě na matných zádech i nadále zůstávají. Boky jsou kovové, což platí i o fotomodulu na zádech, tři foťáky kryje sklo, zatímco LED dioda se schovává pod plastovou krytku. Samsung u telefonu použil hliník Armor Aluminium, a při pokusu o ohnutí telefon bez jakýchkoliv problémů odolává.

První odolnostní test Samsungu Galaxy S22:

Druhé video nabízí pohled do útrob telefon. Začíná se klasicky sejmutím zadního skleněného krytu po nahřátí. Devatenáct šroubků drží telefon pohromadě, po jejich vymontování se zpřístupní bezdrátová nabíjecí podložka a anténa pro NFC. Následuje odpojení flex kabelů a vyjmutí základní desky s fotoaparáty, paměťmi a čipsetem. Optická stabilizace je skutečně k dispozici u hlavního snímače i u teleobjektivu. Baterii z jejího „lože“ vyjmete jen pomocí isopropylalkoholu.

Rozborka Samsungu Galaxy S22:

Celkově jsou všechny hardwarové součástky telefonu dobře dostupné, takže telefon získal velmi nadějné skóre opravitelnosti 7,5/10. První pohled na větší verzi Galaxy S22+ si můžete přečíst zde.