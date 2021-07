Samsung Galaxy S22 přijde v lednu. A to rovnou s 200MPx foťákem Olympus

Podle jihokorejského zdroje má Samsung představit řadu Galaxy S22 již v lednu příštího roku. Protože se letos nedočkáme žádných Notů, ale jen skládaček, budeme si muset na novou řadu topmodelů klasické konstrukce počkat až na příští rok. Samsung se tak drží v zajatých kolejích, protože i řada Galaxy S21 byla představena letos v lednu.

Druhou zajímavou spekulací je to, že by měly telefony (minimálně nejvýkonnější Galaxy S22 Ultra) dostat 200MPx fotoaparáty, jejichž pětičočkovou optiku dodá fotografický gigant Olympus. Spekulace z dubna o spolupráci obou firem při vývoji fotoaparátů a vylepšené mobilní stabilizace, tak vypadají ještě věrohodněji. A i kdyby se nejednalo o fotografickou revoluci v pravém slova smyslu, do hry jistě přijde i marketing.

Samsung je jeden z mála mobilních výrobců, u něhož nenajdeme propojení se známou fotografickou značkou. Huawei a Sharp se na zádech pyšní optikou Leica, Motorola a OnePlus zase vsadili na kooperaci s firmou Hasselblad. Optiku od firmy Zeiss najdete u některých modelů značek Nokia, Sony či Vivo. Bude se od příštího roku značka Olympus skloňovat se smartphony řady Galaxy?

Aktuální topmodel od Samsungu - Galaxy S21 Ultra:

Zdroj pulsenews