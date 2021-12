Samsung Galaxy S21 Ultra opět v rukou filmařů. Dal vzniknout dokumentu o důležitosti ochrany divokých zvířat

Samsung Galaxy S21 se opět dostal do rukou profesionálních filmařů. Po natočení celovečerního filmu se jihokorejský výrobce tentokrát zaměřil na zvířata. Ve spolupráci s kanálem Discovery natočil společný dokument „Eye to Eye With a Tiger“, který má připomenout důležitost ochrany divokých zvířat, v tomto případě tygrů. Natáčení a focení probíhalo v Indii, a to prostřednictvím několika telefonů Galaxy S21 Ultra.

Povedený krátký dokument byl zřejmě natáčen v rozlišení 8K (alespoň tak čteme mezi řádky), na YouTube však byl uploadován pouze v rozlišení Full HD. Pokud se chtěl Samsung i přesto chlubit videem, asi bychom překousli i nižší rozlišení (4K či Full HD), framerate 60 fps by však měl být samozřejmostí. V dokumentu je vidět slušná stabilizace obrazu, občas si však všímáme chybějících framů, které tu a tam negativně ovlivňují kvalitu videa.

Společný dokument Samsungu a Discovery:

Zdroj Samsung News