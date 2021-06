Samsung Galaxy S21 FE v ohrožení. Může za to globální nedostatek komponent

O připravovaném Samsungu Galaxy S21 FE se toho napsalo už poměrně dost, takže to vypadá na jeho brzkou premiéru. Chyba lávky! Celosvětový nedostatek součástek znamená, že výroba čtvrtého modelu řady Galaxy S21 ještě nebyla zahájena, a podle mnohých zdrojů navíc není jisté, že telefon vůbec spatří světlo světa. A to se bavíme o telefonu, který měl být marketingově „nástupcem“ loňského Galaxy Note20, protože letos jihokorejci do ikonické řady Note už žádný model nepřidají...

Výrobu telefonu zasáhla koronavirová krize ve Vietnamu, kde se koncentruje největší výrobní kapacita Samsungu. Původně měl být Galaxy S21 FE oznámen v srpnu po boku nových skládaček, jenže proč představovat telefon, který se ještě ani nezačal vyrábět? Podle některých zdrojů pozastavil Samsung i odběr součástek, které byly běžně k dispozici, takže to vypadá, že bude tento smartphone opožděn minimálně o dva měsíce. V případě dalších problémů by mohl být odložen na neurčito.

Poměrně překvapivě na celou situaci reagoval přímo i jihokorejský výrobce, který plánované telefony téměř nikdy nekomentuje. Ve svém prohlášení pro agenturu Bloomberg uvedl, že o pozastavení výroby jeho budoucího dostupného smartphonu zatím nepadlo žádné stanovisko. Nejdříve by se mohl Galaxy S21 FE objevit na trhu v září, a ani to není úplně jisté. Samsung chtěl telefon dostat na trh v průběhu léta, aby podpořil prodeje stávajícího tria Galaxy S21. Jenže nedostatek čipsetů mu udělal čáru přes rozpočet.

Specifikace telefonu přitom nevypadaly nijak špatně, ještě když uvážíme, že se do Evropy měla dostat verze se Snapdragonem 888. Telefon měl nabídnout 6,4" Super AMOLED displej typu Infinity-O s podporou 120Hz obnovovací frekvence. Na zádech měl být umístěn trojitý fotoaparát, selfie měla mít rozlišení 32 MPx. Smartphone se 4 500mAh baterií měl stát ještě méně, než aktuální generace Galaxy S20 FE. Ta mj. také doplatila na nedostatek procesorů, protože i LTE verze už nově běží na Snapdragonu 865, nikoliv na Exynosu 990.

Představení aktuální generace Galaxy S20 FE:

Via Naver, Bloomberg, Twitter