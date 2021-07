Samsung Galaxy S21 FE byl certifikován. Máme pro vás další fotky i specifikace

Čínský regulační úřad poctil svou návštěvou připravovaný Galaxy S21 FE od Samsungu. A samozřejmě ani nechybí výrobcem předložené specifikace a také fotografie pořízené certifikační autoritou, které dávají za pravdu dřívějším únikům. Zřejmě nejzajímavější zástupce řady Galaxy S21 v poměru výkon/cena nabídne 6,4" Super AMOLED displej s rozlišením 2 340 × 1 080 pix. Rozměry samotného telefonu budou 156 × 75 × 7,9 mm, novinka tedy bude nepatrně kratší a štíhlejší, než loňský Galaxy S20 FE.

Jako hlavní foťák bude na zádech použit 32MPx snímač doplněný 12MPx širokáčem a 8MPx teleobjektivem. Jako maximální rozlišení natáčených videí je uváděno 4K, a to přesto, že by měl telefon zvládat natáčení až 8K videí. V Jižní Koreji by měl telefon běžet na Snapdragonu 888, do Evropy by se měla dostat varianta s Exynosem 2100. Na možnost současné dostupnosti telefonu se dvěma různými čipsety tentokrát příliš nesázíme, a to kvůli globálnímu nedostatku součástek, který ovlivnil již Galaxy S20 FE.

Telefon by se měl pyšnit 6 nebo 8GB RAM, úložiště bude mít kapacitu 128 nebo 256 GB. Smartphone pro „fanoušky“ má navíc nabídnout i microSD karty, které základní trio řady Galaxy S21 postrádalo. 4 500mAh baterie telefonu podporuje až 45W dobíjení, jenže v základním balení bude zřejmě přibalen méně výkonný adaptér. Představení Samsungu Galaxy S21 FE se očekává až v říjnu letošního roku.

Toto je aktuální generace „fanouškovského“ Galaxy S20 FE:

Zdroj TENAA