Samsung Galaxy M53 na trhu zastoupí chybějící „áčko“. Dostane 108Mpx foťák i dosti nečekaný čipset

Když Samsung představil nová „áčka“, bylo velkým překvapením, že s Galaxy A73 se na našem trhu nepočítá. Zdá se však, že se obdobného modelu v prodeji přeci jen dočkáme, byť lehce s odlehčenými specifikacemi. Nový Galaxy M53 je ořezanou verzí výše zmiňovaného „áčka“. Dostane 108Mpx foťák, 5 000mAh baterii a čipset, pod nímž je podepsán Mediatek.

Displej telefonu poskytuje úhlopříčku 6,7 palce, jedná se Super AMOLED Plus displej s rozlišení Full HD+ a se 120Hz obnovovací frekvencí. Nacházíme se v „emkové“ řadě, a proto není překvapením, že se čtečka otisků prstů přesunula z displeje na bok telefonu. Průstřelová selfie má rozlišení 32 Mpx. Tělo telefonu na fotkách vypadá „kovově“, potvrzení se strany oficiálních kruhů zatím chybí. Víme jen to, že se do těla telefonu dostala 5 000mAh baterie, kterou dobijete maximálně 25 Watty.

Na zádech čekají hned čtyři foťáky. Hlavní 108Mpx snímač (F1.8) bohužel přišel o optickou stabilizaci, do výbavy se dále dostal 8Mpx širokáč, 2Mpx makro a 2Mpx hloubkový objektiv. Výpočetní výkon telefonu obstarává čipset Mediatek Dimensity 900 doplněný 6GB RAM a 128GB pamětí, kterou můžete ještě „přifouknout“ microSD kartami. V rámci konektivity se počítá s 5G sítěmi, dvoupásmovou Wi-Fi nebo s podporou Bluetooth 5.2.

Galaxy M53 se bude nabízet v modré, zelené a hnědé. Cena a dostupnost telefonu na českém trhu je v tuto chvíli neznámá.

Zdroj Samsungmobilepress