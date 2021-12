Samsung Galaxy M52 5G je zdařilý telefon střední třídy. Jen cenovka se tak úplně nepovedla

Krátce po testování Galaxy A52s nám do redakce dorazil Galaxy M52 5G, které je testovanému „áčku“ až příliš podobný. Oba telefony dělí minimum hardwarových rozdílů, přesto stálo Samsungu za to uvést je do prodeje samostatně. Ovšem cenová politika se tentokrát úplně nepovedla. „Emku chybí“ zvýšená odolnost, optická stabilizace na hlavním snímači a hloubkový objektiv, navíc má prakticky jen baterii větší o 500mAh. Zaplatíte právě kvůli baterii pětistovku navrch?

Špičkový displej s průstřelem

Celoplastový Galaxy M52 vás na první pohled dostane nižší hmotností (173 gramů), která se rozprostírá v těle protaženém do výšky s nízkou tloušťkou pouhých 7,4 milimetru. I přes větší 6,7" displej nepůsobí telefon tak velkým dojmem, jako menší a tlustší Galaxy A52s. Super AMOLED displej i nadále využívá rozlišení 2 400 × 1 080 pix, a líbit se vám bude i jeho 120Hz obnovovací frekvence, díky které je prostředí o dost plynulejší.



Samsung Galaxy M52 5G nám do redakce dorazil v černém barevném provedení

V průstřelu čeká 32Mpx selfie, čtečka otisků se přesunula do zamykací klávesy na pravý bok. Klávesa sice není nijak výrazně zapuštěná, ale je hladká, takže čtečku poslepu nahmatáte velmi složitě. Úzké regulátory hlasitosti jsou však dost vystouplé, takže s nimi nebude žádný problém.

Na levém kraji čekejte šuplík pro nanoSIM. Do druhé pozice můžete vložit druhou SIMku nebo microSD kartu, výběr je na vás. Ovšem v oblasti audia už vybral Samsung za vás. Ze spodní hrany zmizel sluchátkový jack, který však souběžně nabízený A52s stále má...



Telefon má příjemně tenký profil, ze spodní hrany však zmizel sluchátkový jack, plast na zádech má linie, které jsou viditelné jen proti světlu

Zadní kryt tentokrát není matný, ale lesklý s proužkováním, které se zvýrazní při pohledu proti světlu. Kryt tentokrát nepromáčknete, a najdete na něm fotomodul se třemi fotoaparáty a LED přisvětlením. Hlavní 64Mpx foťák (F1.8) doplňuje 12MPx širokáč a 5Mpx makro. Optická stabilizace se tentokrát nekoná, videa si natočíte maximálně v rozlišení 4K.

Rozdíly mezi Galaxy A52s 5G a Galaxy M52 5G:

Galaxy A52s 5G Galaxy M52 5G Displej 6,5" Super AMOLED, 120 Hz 6,7" Super AMOLED, 120 Hz Počet fotoaparátů 4 3 (chybí Depth snímač) Hlavní foťák 64 Mpx, F1.8, OIS 64Mpx, F1.8 Zvýšená odolnost IP67 Ne Čtečka otisků Ano, v displeji Ano, na boku Baterie 4 500 mAh 5 000 mAh 3,5mm jack Ano Ne

Oproti „áčku“ ve specifikacích zatím stále ubíráme, prakticky jedinou věcí navíc je baterie, jejíž kapacita narostla na rovných 5 000 mAh. Dobijete ji až 25 Watty, jenže v základní krabici výrobce nadělí pouze 15W adaptér. A s ním ještě datový kabel, uživatelské manuály a špendlík pro vytažení bočního šuplíčku.

Slušný Snapdragon včetně virtuální RAM

Galaxy M52 5G pohání Snapdragon 778G, tedy stejný čipset jako už několikrát zmiňovaný Galaxy A52s. V Antutu telefon získal necelý půlmilion bodů, což je pro běžné hráče meta naprosto dostatečná. Operační paměť je 6GB, už od vybalení z krabice se však počítá se 4GB virtuální RAM, která pomůže s „přednačítáním“ aplikací. Samozřejmostí je pak podpora 5G sítí.



Screenshoty z uživatelského rozhraní a výsledek benchmarku Antutu

V telefonu je předchystán Android 11 s nadstavbou One UI 3.1, ve které je k dispozici celá řada přídavků. Najdeme zde asistenta Bixby, funkce Quick Share, Odkaz na Windows, Call & Message Continuity, Pokračování s aplikacemi v jiných zařízeních i různá systémová gesta, úpravu chování bočního tlačítka či jednoruční režim. Samozřejmě nechybí ani Zabezpečená složka, která se stane vaším soukromým prostorem. Bohužel i tentokrát se do systému dostala aplikace, která doporučuje ty „nejlepší“ aplikace. Naštěstí ji můžete deaktivovat.

Ukázkové fotografie:

Samsung Galaxy M52 5G v Česku stojí 10 500 Kč, což je cca o pětistovku více, než Galaxy A52s 5G. S ohledem na hardwarové rozdíly by telefonu slušela minimálně o tisícovku nižší cenovka, protože jej hravě poráží telefon z „vlastní stáje“. Galaxy M52 5G začínáme testovat, takže se můžete již brzy těšit na detailní redakční recenzi.