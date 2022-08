Kompaktnější a se skvělým prostorovým zvukem. Sluchátka Galaxy Buds2 Pro podporují až 24bit audio

Jedním z největších překvapení akce Galaxy Unpacked byla nová generace sluchátek Galaxy Buds2 Pro. Nový model navazuje na dřívější generace Galaxy Buds Pro a Galaxy Buds 2, a mezi jeho silné stránky patři komfortnější provedení, kvalitnější zvuk, vylepšená redukce šumu či funkce pro automatické přepínání Auto Switch, která nově spolupracuje, mimo telefonů, tabletů a notebooků, i s vybranými televizemi.

Mezigeneračně je hlavní novinkou kvalitnější bezdrátové audio. Těšit se můžete na 24bit Hi-Fi zvuk, který dokáže zprostředkovat 256× zvukových dat oproti standardnímu 16bitovému zvuku. Je však třeba dodat, že 24bitový režim je k dispozici jen při připojení sluchátek kesmartphonům řady Galaxy, v nichž běží One UI 4.x. Právě jeho součástí je totiž kodek SSC (Samsung Seamless Codec), který je pro Hi-Fi přehrávání potřeba. Sluchátka se k telefonu připojují přes Bluetooth 5.3, a je zde i příprava pro Low Energy Audio.



Sluchátka Galaxy Buds2 Pro se budou nabízet v bílé, černé a fialové barevné variantě

Sluchátka jsou dodávána v podobném pouzdře jako dříve, jenže tentokrát je jeho kryt matný, takže na něm nezůstávají otisky prstů. Při přenášení se z něj sluchátka průběžně dobíjejí. Samy o sobě mají 61mAh baterii, akumulátor v pouzdře navýšil svou kapacitu ze 472 na 500 mAh. A počítat můžeme i s rychlejším dobíjením sluchátek. Na jedno nabití sluchátka vydrží přehrávat hudbu zhruba o hodinu déle.

Nové nositelnosti od Samsungu:

Buds2 Pro jsou oproti minulosti o 15 % kompaktnější, takže je v uších skoro ani necítíte. Na jejich těle najdeme tři mikrofony a Voice pick-up Unit (VPU) s podporou algoritmu DNN (Deep Neural Network). Aerodynamický design má za cíl to, abyste ani při dlouhodobému poslechu hudby neměli nepříjemný pocit v uších.

Samsung u sluchátek dále vylepšil redukci šumu (ANC), která opět kooperuje s připoslechem okolí. Pokud si zapnete konverzační režim, sluchátka zesílí okolní zvuky a ty vám přenesou do sluchátek. Při vypnutém režimu se připoslech vypne a naopak se zesílí ANC. Úroveň redukce šumu bude možné opět nastavit v aplikaci Galaxy Wearable.



Detail sluchátek s bílými špunty. Barva těla sluchátek koresponduje s barvou pouzdra

Zřejmě největší novinkou však pro nás bylo 360° audio. Většinou se jedná jen o marketingový trik, který má navodit dojem prostorového zvuku, ale něco nám říká, že právě u Buds2 Pro může být právě tento režim hlavním prodejním artiklem. V závislosti na zdroji zvuku totiž mohou sluchátka produkovat virtuální systém 5.1 či dokonce 7.1, a to společně s efektem Dolby Atmos.

Přímo při představení jsme si mohli sluchátka vyzkoušet s maximální zvukovou kvalitou ze Spotify, a prostorový efekt byl opravdu výrazný. Stačilo pohnout hlavou doleva, a interpret se ozýval zprava, tedy z místa, kde byl umístěn samotný telefon. Skladby Nothing Else Matters (Mettalica) a The Misty Mountains Cold (film Hobit) zněly, na sluchátka, až neskutečně. Ale jednalo se o set-up od Samsungu, takže nepředbíhejme, než si komerčně dostupnou verzi sluchátek vyzkoušíme v praxi.



Galaxy Buds2 (vlevo) a Galaxy Buds2 Pro (vpravo). Hlavní rozdíl je ve zpracování. Loňská sluchátka jsou lesklá, aktuální model zase matný

Ostatně, čekání na sluchátka nebude trvat dlouho. Stejně jako všechny dnešní novinky se do prodeje dostanou 26. srpna za 5 699 korun. Vybírat bude možné z bílé, šedé a fialové barevné varianty, při předobjednání dostanete zdarma bezdrátovou nabíjecí podložku EP-P2400TBEGEU.