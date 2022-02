Samsungu uniká Galaxy A53. Sympatické mainstreamové „áčko“ však přijde o sluchátkový jack

Samsungu před premiérou řady Galaxy S22 unikl ještě jeden telefon. Tentokrát víme podrobné detaily k chystanému Galaxy A53, což by měl být v letošním roce hlavní tahoun střední třídy od Samsungu. Informace byly zveřejněny na německém webu WinFuture, a to včetně prvních tiskových fotografií. Na první pohled vypadá letošní mainstreamové „áčko“ velmi podobně jako loňský model, a ani uvnitř nebude změn tolik, jak by si možná mnozí přáli.

Samsung u nástupce Galaxy A52, zřejmě svého nejpopulárnějšího modelu střední třídy za poslední léta, vsadí spíše na kosmetické změny. Nový model nabídne kovový rám, který bude doplněna plastovými zády. Největší vizuální novinkou je plynulejší přechod mezi zadním krytem a fotomodulem se čtyřmi objektivy, z tiskových fotek jsou také patrné poměrně široké rámečky okolo displeje. Selfie s rozlišením 32 Mpx se, jako již tradičně, schovala do displejového průstřelu, součástí displeje je i optická čtečka otisků prstů.

Jako hlavní foťák poslouží 64Mpx snímač doplněný 12Mpx širokáčem a dvěma pětimegapixelovými snímači. Jeden poslouží jako hloubkový objektiv, druhý zase jako makro. Super AMOLED displej s úhlopříčkou 6,5 palce využívá rozlišení 2 400 × 1 080 pix, bonusem je 120Hz obnovovací frekvence. Poměrně velkou neznámou je však nový procesor od Samsungu - Exynos 1200. Má se jednat o osmijádro, jehož výkonová dvojice běží na 2,4 GHz, zatímco šestice úspornějších jader má maximální takt 1,8 GHz. Zatím však není jasné, zda se nejedná o procesor pro LTE varianty, tedy jestli 5G verze nepoběží na jiném čipsetu.

Připomeňte si loňskou vylepšenou verzi Galaxy A52s:

Operační paměť bude 6 nebo 8GB, interní úložiště bude na výběr v kapacitě 128 či 256 GB. V obou případech půjde paměť ještě rozšířit microSD kartami. Maximální rychlost kabelového dobíjení 5 000mAh baterie bude 25W, vedle USB-C však tentokrát bude chybět sluchátkový jack. Telefon by měl vážit 189 gramů a v pase měřit zhruba 8 milimetrů. Uvnitř samozřejmě poběží Android 12 s grafickou nadstavbou One UI 4. Datum představení telefonu zatím není známo.