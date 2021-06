Samsung Galaxy A22. Mobilní dvojčata, ale jen jedno z nich se připojí k 5G sítím

Podpora 5G se v poslední době dostává do čím dál levnějších telefonů, a své o tom ví i Samsung. Představil dvojčata Galaxy A22 a Galaxy A22 5G, přičemž druhý jmenovaný je vůbec nejlevnějším 5G telefonem jihokorejského výrobce. A zatímco to podle označení vypadá na to, že specifikace telefonu budou hodně blízko, v reálu se dost výrazně rozcházejí. Telefony mají odlišné displeje, procesory, fotoaparáty i samotné rozměry. Obdobnou „taktiku“ použil Samsung i u řady Galaxy A32.

Samsung Galaxy A22: základ s 90Hz displejem

Základní model střední třídy dostal do výbavy 6,4" Super AMOLED displej s účkovým výřezem, který se pyšní 90Hz obnovovací frekvencí. Rozlišení displeje však zůstává jen u rozlišení HD+. Na zádech celoplastového těla čekejte čtyři fotoaparáty. Hlavní 48MPx snímač doplní 8MPx širokáč a dvě 2MPx kamerky. Jedna poslouží pro rozmazání pozadí při portrétovém focení, druhá jako makro. Selfie kamerka má rozlišení 13MPx a světelnost 2.2.



Klíčové specifikace Samsungu Galaxy A22

Výpočetní výkon obstará osmijádrový Mediatek Helio G80 o taktu 2 GHz doplněný 4GB operační pamětí. Úložiště bude mít kapacitu 64 nebo 128 GB, čtečku otisků prstů naleznete sloučenou se zamykací klávesou na pravém boku. Baterii o kapacitě 5 000mAh dobijete zrychleně až 15 Watty, telefon se bude nabízet v černé, fialové a bílé barevné variantě. Galaxy A22 64 GB bude stát 5 299 Kč, 128GB varianta telefonu vyjde na 5 799 Kč. Prodeje budou v Česku spuštěny v první polovině července.

Samsung Galaxy A22 katalog rozměry a hmotnost: 159 × 74 × 8,4 mm, 186 g

displej: 6,4", kapacitní AMOLED, 720 × 1 600, 274 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (390|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi none, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 4 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Mediatek Helio G80 (8× Cortex-A75, 2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 60 %

vybavenost cena: 5 299 Kč

Samsung Galaxy A22 5G: Levný 5G telefon

5G verze telefonu prodělala kvůli výkonnějšímu čipsetu a 5G modemu výraznější funkční zeštíhlení. Tím nejvýraznějším zásahem je, podobně jako u Galaxy A32 5G, přechod od Super AMOLEDu k běžnému 6,6" TFT displeji. Jako bonus však můžeme brát jeho vyšší rozlišení (Full HD+) či zachování 90Hz obnovovací frekvence. Foťáky jsou na zádech jen tři. Hlavní snímač zůstává beze změn, doplní jej 5MPx širokáč a 2MPx „mazací“ objektiv. Makro z fotonabídky vypadlo.



Klíčové specifikace Samsungu Galaxy A22 5G

Výkon obstarává čipset Mediatek Dimensity 700, osmijádro taktované na 2,2 GHz doplňuje 5G modem. Operační paměť zůstává na metě 4 GB, na výběr budou dvě kapacity interního úložiště (64 a 128 GB). Stejně jako u základního Galaxy A22, tak i 5G verze telefonu poběží na Androidu 11 s ořezanou nadstavbou One UI Core 3.1. Telefon se bude nabízet v šedé, bílé a ve fialové. 64GB varianta bude stát 5 799 Kč, 128GB verzi pořídíte za 6 399 Kč. Telefon se na trh dostane v první polovině července.

Videopohled na dříve oznámenou řadu Galaxy A32:

Oproti dříve oznámenému Galaxy A32 5G, který se aktuálně prodává za 7 999 Kč, tak dostanete čipset se srovnatelným výkonem, displej s vyšším rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Negativem bude nižší rozlišení (a počet) fotoaparátů. Jenže cenový rozdíl 1 600 Kč (u 128GB verze) hovoří stále ve prospěch nového Galaxy A22 5G. V tomto případě tak Samsungu číselné značení (rozumějte čím vyšší, tím je telefon vybavenější) příliš nesedí.

Samsung Galaxy A22 5G katalog rozměry a hmotnost: 167 × 76 × 9,0 mm, 203 g

displej: 6,6", kapacitní TFT LCD, 1 080 × 2 400, 399 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1200|400 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 4 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Mediatek Dimensity 700 5G (8× Cortex-A76, 2 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 62 %

vybavenost cena: 5 799 Kč