Samsung dostane One UI 5.1.1 i na starší zařízení. Updatu se dočkají tablety, Flipy, Foldy i hodinky

Nadstavba One UI 5.1.1, která debutovala se Samsungy Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 a Galaxy Tab S9 si udržela „exkluzivitu“ jen pár dní. Samsung oznámil, že se ještě v srpnu dostane do loňských skládacích zařízení Z Flip4 a Z Fold4, po nichž budou následovat starší Flipy, Foldy a tablety. Nadstavbu mohou očekávat i starší hodinky se systémem Wear OS.

Skládačky dostanou vylepšený režim Flex Mode s plovoucí ikonou pro rychlý přístup. Společně s tablety dostanou i otevírání aplikací ve vyskakovacích oknech, jednoduše je „vysunete“ ze spodního toolbaru. Okno půjde snadno převést do režimu Multidisplej, který se přizpůsobuje volnému místu na displeji. K přetahování souborů mezi aplikacemi půjde efektivně použít obě ruce, levá vybere fotografie a pravá aplikaci, do které je vložíte. Taskbar u Foldů a tabletů bude rychlejší a mimo základních aplikací budou jeho součástí až čtyři poslední spuštěné aplikace.



Softwarové novinky letošních zařízení od Samsungu se dostanou i na tři roky roky staré modely

Stejná nadstavba se dostane i do loňských a předloňských hodinek s Wear OS. Hlavní novinkou bude vylepšené měření spánku, za které vám telefon udělí tzv. spánkové skóre včetně odpovídající zvířecí postavičky. Na zápěstí bude k dispozici i „spánkový trenér“ nebo personalizované zóny srdečního tepu, které spadají do pěti různých úrovní intenzity. Uživatelé Galaxy Watch5 Pro dostanou vylepšenou podporu GPX. Trasy najdete v databázi aplikace Samsung Health. Budou k dispozici trasy navržené pro běh, chůzi, turistiku a cyklistiku, a to poblíž vašich aktuálních souřadnic.

Představení hodinek Galaxy Watch5 Pro:

Do hodinek přibude i notifikace na nepravidelný srdeční tep a nové ciferníky, které v průběhu podzimu zavítají i na starší Galaxy Watch Active2 a Galaxy Watch3 dostanou alespoň nové ciferníky. Z hodinek bude možné daleko snadněji ovládat fotoaparát telefonu, např. přepínat režimy focení nebo přibližovat scénu.

První vlna aktualizací:

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

tablety řady Tab S8

hodinky řady Galaxy Watch5

Druhý vlna aktualizací:

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Fold2

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Flip3

Galaxy Z Flip

tablety řady Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active3

Galaxy Tab Active4 Pro

hodinky řady Galaxy Watch4

Zdroj Samsung News