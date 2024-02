Samsung dostane Galaxy AI i do vybraných nositelností. Mimo sluchátek počítáme s hodinkami a prstenem

Umělá inteligence je sice hlavním lákadlem řady Galaxy S24, v Česku si ji však plnohodnotně vyzkoušet zatím nemůžeme. A to proto, že mezi dostupnými jazykovými balíčky zatím stále schází čeština. Samsung však ústy TM Roha, šéfa MX divize, která má pod sebou i oblast smartphonů, potvrdil, že řadou Galaxy S24 to pro umělou inteligenci Galaxy AI teprve začíná, protože ji budou podporovat i vybrané nositelnosti řady Galaxy.



Sluchátka řad Galaxy Buds pomáhají při překladech přes aplikaci Překlad. Druhá osoba mluví do telefonu řady Galaxy S24, a z něj zní hlasová syntéza toho, co řeknete do sluchátek

Podle jeho vyjádření využijí už v blízké budoucnosti vybrané nositelnosti umělou inteligenci k tomu, aby „vylepšila digitální informace o zdraví a odemkla novou éru rozšířených možností zdravotních funkcí“. A navrch dodává, že bude Galaxy AI optimalizovaná na míru pro různé kategorie zařízení a různé typy služeb, které přesahují svět smartphonů.

Galaxy AI „ve sluchátkách“

Samsung potvrdil, že se do sluchátek Galaxy Buds 2 Pro, Galaxy Budes 2 a Galaxy Buds FE dostávají funkce pro překlad hovorů v reálném čase (Tlumočník) a pro překlady při přímé komunikaci v jinou osobou (Překladač). A to za předpokladu, že jsou tato sluchátka připojena k telefonu řady Galaxy S24, což je jasné znamení toho, že sluchátka využívají Galaxy AI v telefonu. Zmiňovaný překlad hovorů sice funguje u jakýchkoliv bezdrátových sluchátek, funkce Překladač však běží jen u telefonu řady Galaxy S24, popř. jen přes sluchátka Galaxy Buds.

U překladače je bonusem rozdělení zvukových streamů mezi telefon a sluchátka, takže si nemusíte neustále podávat telefon. Vy mluvíte do sluchátek, ve kterých slyšíte syntézu překladu. Druhá osoba mluví do vašeho telefonu řady Galaxy S24, z něhož také slyší přeloženou hlasovou syntézu. Jenže, Galaxy AI je skutečně ve sluchátkách, ale v telefonu řady Galaxy S24. Tyto funkce fungují bez jakékoliv aktualizace stávajících sluchátek. Samsung sice skutečně připravuje update sluchátek, který se ale soustředí na lepší propojení sluchátek s televizí a počítačem (Miracast, 360 Audio, automatické přepínání). Do trojice sluchátek dorazí koncem února.



Mezi řádky to vypadá, že chytrý prsten Galaxy Ring bude ve velké míře využívat umělou inteligenci. To stejné platí i o budoucích hodinkách Galaxy Watch 7

A protože Samsung nemá moc dalších kategorií nositelností, zdůraznění zdraví mezi řádky neznamená nic jiného, než to, že se Galaxy AI dostane do budoucích chytrých hodinek Galaxy Watch 7 a také do chytrého prstenu Galaxy Ring. TM Roh dodává, že se v rámci Galaxy AI dočkáme v budoucnu dalších funkcí a možností, které bude jihokorejský výrobce přidávat postupně.

