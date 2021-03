Samsung Color Friday. Kombinujte slevy při koupi dvou a tří produktů najednou

Samsung dnes odstartoval týdenní akci Color Friday, která běží na jeho e-shopu. Pokud si koupíte dva jakékoliv rozdílné produkty v jedné objednávce, u toho levnějšího můžete počítat s 25% slevou. V případě, že si rovnou koupíte tři produkty, dostanete u nejlevnějšího 50% slevu a u druhého nejlevnějšího slevu rovných 25 procent. Akce se vztahuje na tři různé produkty, což znamená, že akci nelze použít na koupi dvou nebo tří stejných telefonů, které se zdánlivě liší interní pamětí nebo barevnou variantou.

Akce platí na kombinaci různých zařízení od Samsungu, např. na telefony, tablety, televizory, pračky, monitory nebo na paměťové disky. Akce platí do neděle 7. března nebo do vyprodání zásob, a to pouze na oficiálním e-shopu Samsung.cz. Akci nelze kombinovat s dalšími souběžnými slevovými akcemi, bližší detaily ke Color Friday se dozvíte zde.

Zdroj Samsung