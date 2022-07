Samsung chystá výrazně levnější skládačky. Na trh dorazí již za dva roky s cenou okolo 18 tisíc korun

Podle jihokorejského zdroje započal Samsung přípravu na vývoj cenově dostupných skládacích zařízení typu Galaxy Z Flip a Galaxy Z Fold. Novinky by se měly na trh dostat v roce 2024, a jejich cena by neměla, po přepočtu, převýšit 18 tisíc korun.

Připomeňme, že základní verze Galaxy Z Flip3 se i po necelém roce na trhu stále prodává za 21 990 Kč, zatímco Galaxy Z Fold3 pořídíte nejlevněji za 46 990 korun. Už za dva roky mají přitom být skládačky cenově dostupnější, a to dost výrazně.



Samsung chce do dvou let dostat na trh výrazně levnější skládačky, které zařadí do řady Galaxy A

Samsung samozřejmě neopustí současné designové řady Z Flip a Z Fold, levnější skládačky totiž nabídne v „áčkové“ řadě. Cíl Samsungu je přitom zcela jasný - zvýšit penetraci skládacích zařízení na trhu, resp. nabídnout skládací telefon těm, pro které jsou aktuální ceny skládaček jakousi neprostupnou bariérou. A to by mohlo do segmentu skládaček raketově přivést spoustu dalších uživatelů. A pokud se jim koncepce zalíbí, mohou si rovnou pořídit vybavenější model budoucí generace Z Flip či Z Fold.

Můžeme to vidět i jako další prvek řady Galaxy A, který se do ní „propadne“ z vyšších pater. Nečekejte žádné špičkové čipsety ani high-end a prémiové funkce, ale zřejmě něco na způsob zařízení s výkonem modelu Galaxy A53 či Galaxy A33, který bude moci být překládán ve stylu véčka nebo skládacího hybridu.

