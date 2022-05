Samsung chystá večerní nakupování. Sledujte živý stream a můžete vyhrát projektor The Freestyle

Samsung připravuje další díl svého večerního nakupování, a to na úterý 17. května. V rámci streamu, který odstartuje v 19:00 hod., Samsung blíže představí televize The Frame, The Serif a The Sero. Mimo to dojde i na multifunkční projektor The Freestyle, který bude dárkem pro dva šťastné sledující, kteří přidají své komentáře do chatu. V průběhu streamu budou průběžně zveřejňovány slevové kódy na lifestylové televize. Přímý přenos bude možné sledovat na Facebooku Samsungu.

Pro mobilní uživatele je nejzajímavější záležitostí právě projektor The Freestyle. Jedná se o přenosný projektor, jehož součástí je stojánek otočný až o 180 stupňů. Full HD projektor promítá, na stěnu, podlahu, stůl nebo strop, obraz s úhlopříčkou 30 až 100 palců. DLP projektor má maximální jas 230 lumenů, kontrast 300:1 a životnost 20 tisíc hodin. Projektor napájíte ze sítě, venku jej však můžete napojit i na powerbanku. Chytrá kalibrace zajišťuje úpravy barev podle povrchu, nemusíte tedy promítat jen na čistě bílou plochu.

V Česku se projektor prodává za 24 90 Kč, doplňkové outdoorové pouzdro vychází na 1 490 Kč.

Představujeme projektor The Freestyle od Samsungu: