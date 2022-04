Samsung chystá nové skládačky. Velké změny se odehrají u fotoaparátů, ceny opět klesnou

Letos v srpnu by mělo dojít na premiéru nových skládaček od Samsungu. Bude se opět jednat o dva modely, nástupce loňský Galaxy Z Flip3 a Galaxy Z Fold3. Na internetu už se objevují první informace o tom, jak budou chystané modely Galaxy Z Fold4 a Galaxy Z Flip4 vybaveny, a jaké budou jejich největší novinky.

Pro nás je tou nejzásadnější novinkou nižší cena. Podle Rosse Younga, který má kontakty v oblasti displejových panelů, by měla výroba nových skládaček začít v červenci. Samsung má v plánu vyrobit letošních skládaček dvojnásobek oproti předchozí generaci, což velmi silně naznačuje, že i tentokrát dojde k meziročnímu snížení ceny. A to u obou variant skládacích konstrukcí.

Galaxy Z Fold4 by se měl mezigeneračně o něco zmenšit a ztenčit, ovšem baterie by měla zůstat na stejné kapacitě, popř. se ještě velmi nepatrně zvětší. To však znamená, že uvnitř skládačky určitě nebude místo pro dotykové pero S Pen. Stylus tak bude zřejmě i nadále nutné přenášet samostatně. Tedy za předpokladu, že do něj Samsung nepřidá silný magnet, aby jej bylo možné při přenášení přicvaknout na boční kovový rám...

Nová generace pantu má být o něco tenčí, voděodolnost telefonu však má zůstat zachována. Velká změna nás podle všeho čeká u fotoaparátů. Galaxy Z Fold4 by měl na zádech konečně, alespoň částečně, dohnat Galaxy S22 Ultra. Hlavní foťák na zádech by měl nabídnout rozlišení 108 megapixelů, doplnit by jej měl známý 12MPx ultraširokoúhlý objektiv. Periskopický zoom se do skládačky kvůli svým větším rozměrům neodstane, a tak bychom měli i u další generace skládacího hybridu počítat s „klasickým“ 10Mpx snímačem, který poskytne 3× optické přiblížení.

Selfie kamerka by měla mít rozlišení 10 megapixelů, takže si výrazně polepší z aktuálního rozlišení 4 Mpx. I tentokrát zůstane Samsung zřejmě věrný poddisplejové selfie, která už by na rastru displeje neměla až tak výrazně vystupovat. U skládacího véčka Galaxy Z Flip4 se prý v prototypové fázi Samsung stále rozhodoval mezi tím, zda bude mít displej průstřel nebo poddisplejovou selfie. I véčko se má dočkat vylepšeného kompaktnějšího pantu, baterii však tentokrát dodá firma LG Energy Solution. Až dosud byly ve všech skládačkách od Samsungu baterie vyrobené divizí Samsung SDI.

Redakční představení Samsungu Galaxy Z Fold3:

U obou skládaček by měl výpočetní výkon zajistit Snapdragon 8 Gen 1+, který bude vyrábět firma TSMC. A jasno prý není ani v samotném značení obou telefonů, z jejich názvů by mohlo zmizet nechvalně proslulé písmeno „Z“, což už učinily některé regionální pobočky Samsungu v pobaltí v souvislosti s aktuální řadou skládaček. Premiéra nového Foldu a Flipu se rámcově očekává v průběhu srpna.

Zdroj Ross Young, Ice Universe, Dohyun Kim