Samsung chystá neinvazivní měření cukru v krvi. Prsten Galaxy Ring ze začátku změří aktivity a spánek

Navenek to tak možná nevypadá, ale Samsung s Applem a dalšími technologickými giganty svádí na dálku bitvu o to, kdo stihne vyvinout jako první řešení pro neinvazivní měření cukru v krvi či pro nepřetržitý monitoring krevního tlaku. Potvrdil to Hon Pak, ředitel divize Samsung Digital Health Team. Velký průlom se podle něj očekává do pěti let, a navrch přidal i několik detailů k chytrému prstenu Galaxy Ring. Ten byl na nedávné akci Galaxy Unpacked ukázán jen v podobě animace, a to bez dalších doplňujících detailů.



Zástupce Samsungu potvrdil, že se prsten Galaxy Ring dostane na trh do konce letošního roku. A to v několika velikostech a barevných variantách. Nejdříve bude podporovat měření aktivit a pohlídá spánek, další funkce do něj dorazí později

Zástupce Samsungu potvrdil, že u mobilních zařízení je cílem komplexního měřícího balíčku dotažení neinvazivního měření cukru v krvi. A to by mělo do produktů od Samsungu v některé z vyvíjených podob dorazit do pět let. Jihokorejská značka se chce, stejně jako ostatní technologičtí giganti, oprostit od tradičně používaného invazivního měření, který potřebuje kapku krve z prstu, glukoměr a testovací proužky. Společně s měřením glukózy chce Samsung přijít i s nepřetržitým měřením krevního tlaku, které bude probíhat automaticky. Současné řešení potřebuje kalibraci, která by v budoucnu už neměla být nutná.

Prsteny a sluchátka

V rozhovoru se skloňuje i prsten Galaxy Ring, který Samsung na nedávné akci Galaxy Unpacked v San Jose jen ukázal na plátně, ale nepřidal k němu žádné další podrobnosti. Spousta novinářů pak byla zklamaná, protože prsten nenašli ani mezi vystavenými vzorky. Podle zástupce jihokorejské značky bude Galaxy Ring uveden na trh ještě do konce letošního roku, a to v několika velikostech a barvách. Samsung u prstenu upřednostňuje měření aktivit a sledování spánku, další funkce mají do prstenu dorazit později.

Samsung u Galaxy Ring zatím nemá stanovenou finální cenu, ovšem už teď je jasné, že zřejmě nebude kompatibilní s iPhony. Prsten je primárně určen pro komunitu lidí, kteří chtějí sledovat svá zdravotní data, ale víceméně nenápadně. A nebo pro ty, kteří vyloženě nechtějí či nepotřebují nosit na zápěstí chytré hodinky, ale chtějí mít změřená zdravotní data.

Premiéra prstenu Samsung Galaxy Ring:

Samsung dále uvažuje i nad tím, že by všechny potřebné snímače integroval i do zcela bezdrátových sluchátek. Jihokorejci zkoumají nové možnosti pro měření teploty těla a srdečního tepu, a tato měření mohou být přesnější, než u jiných nositelností. Třeba proto, že uši jsou blíže k srdci, než třeba zápěstí. I kdyby sluchátka nakonec nebyla samostatnými měřiči, mohou poskytovat cenná data pro zpřesnění údajů, které naměří chytré hodinky či prsteny.

Zdroj: Bloomberg via Yahoo