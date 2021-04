Samsung chystá Galaxy M42. Těšte se na Super AMOLED a na Snapdragon 750G

Samsung koncem dubna představí další přídavek do své „emkové“ řady, a tentokrát se bude jednat o Galaxy M42 5G. Samsung bude telefon primárně nabízet přes indický Amazon, který s předstihem zveřejnil základní specifikace telefonu a také odhalil jeho design. Telefon vypadá zajímavě už jen z toho úhlu pohledu, že do výbavy dostane Super AMOLED displej, obří baterie a také slušný čipset od Qualcommu.

Telefon na přední straně nabídne 6,6" Super AMOLED displej typu Infinity-U s rozlišením HD+ a s poddisplejovou čtečkou otisků prstů. Na zádech rozdělených do čtyř obdélníků s různými druhy odlesku bude připraven fotomodul se čtyřmi fotoaparáty (48 + 8 + 5 + 5 MPx). Baterie telefonu by měla mít kapacitu 5 000 mAh, výpočetní výkon obstará Snapdragon 750G podpořený minimálně 6GB RAM a 128GB úložištěm. Telefon bude podporovat i 5G sítě a v Indii bude oficiálně oznámen 28. dubna, následně by se mohl podívat i do zbytku světa.

Designově a funkčně se však telefon dost výrazně podobá Samsungu Galaxy A42 5G, jehož recenzi jste si mohli u nás na webu přečíst již v lednu. Zda se tedy nové „emko“ dostane do Česka, zatím není vůbec jasné.

Redakční představení Samsungu Galaxy A42 5G:

Zdroj Amazon