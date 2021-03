Samsung chystá Exynos 2200. Má být 2× graficky výkonnější než Apple A14 Bionic

Samsung již dříve oznámil, že v letošním roce představí čipsety s integrovanými grafikami od AMD. A ty by se měly lišit svým zacílením. V řadě Exynos 2200 se tak očekávají hned dva čipsety, z nichž jeden bude určen pro notebooky a druhý pro smartphony. Verze pro notebooky bude o pětinu výkonnější, než mobilní verze čipsetu, která zase nabídne o čtvrtinu výkonnější CPU a 2,5× výkonnější grafiku než u aktuálního Eynosu 2100.

Grafický výkon mobilního procesoru má být, podle spekulací, oproti Apple A14 Bionic až dvojnásobný, což by Samsung rázem vrátilo do hry. Připomeňme, že při současném srovnání Exynosu 2100 a Snapdragonu 888 ztrácí čipsety od Samsungu zejména v oblasti grafiky. Adaptéry Mali se totiž dlouhodobě nedokáží výkonově dotáhnout na výkonnější Adrena. Integrace Radeonů do mobilních čipsetů Exynos je tak logickým vyústěním celé situace.

Všeobecně se očekává, že Exynosy s grafikou od AMD přijdou na trh příští rok společně s řadou Galaxy S22. Ovšem, vše by mohl uspíšit připravovaný nástupce Galaxy Z Fold2. Pokud by hybrid dostal stylus S Pen a grafiku Radeon, jednalo by se o zajímavé přídavky do zařízení, které má na trhu již od letošního roku nahradit dosluhující řadu Galaxy Note.

Představení 5nm čipsetu Exynos 2100:

Zdroj Twitter