Samsung chce 200Mpx fotočipy nahradit teleobjektivy. Hlavní snímač umožní 4× přiblížení i při natáčení videí

Zatímco ještě před lety se mobilní výrobci mohli doslova přetrhnout, aby na záda smartphonu dostali co nejvíce samostatných fotoaparátů, aktuálně je tento trend na pomalém ústupu. Největší výrobce telefonů s Androidem, jihokorejský Samsung, dokonce přemýšlí nad tím, že by zoomové objektivy eliminoval úplně. Místo nich zvažuje sázku na 200Mpx fotoaparáty vlastní výroby a na novou technologii ISOCELL Zoom Anyplace.

Nová technologie spolurpacuje s čipsetem Snapdragon 8 Gen 3 a s AI enginem od Qualcommu. Ta umožňuje v jednu chvíli zaznamenat kompletní záběr ve 4K video a také přiblížený detail, který si vyberete v hledáčku. Dostanete tak dvě videa s různým úhlem pohledu při jednom natáčení, což se může hodit třeba do různých prostřihů. A je jedno, zda začnete při natáčení detailu a pak přepnete na celý „full frame“, a nebo ostartujete se širokým úhlem záběru, a poté přepnete na detail. Umělá inteligence se navíc postará o sledování objektů v hledáčku či o stabilizaci celého dvojitého záznamu.



Ukázka režimu ISOCELL Zoom Anyplace v praxi. Přiblížená část videa se natáčí společně s nijak nepřiblíženým záznamem. Na stisk spouště tak vzniknou dvě 4K videa

Samsung uvádí, že uživatelé budou moci využít 2× nebo 4× přiblížení bez toho, aniž by si v záznamu všimli jakékoliv snížené kvality obrazu. To má platit i při focení, u něhož se díky „remosaic algoritmu zachová rozlišení 12,5 Mpx a kvalita obrazu, a to i při čtyřnásobném přiblížení. Mezi řádky to tedy vypadá, že stávající teleobjektivy s 3× optickým zoomem by mohly být brzy nahrazeny 200Mpx fotoaparáty.

Na jednu stranu se tak omezí počet fotoaparátů na zádech, jenže když ze zad zmizí teleobjektiv, očekáváme, že to další komponenty v telefonu nijak zásadně neovlivní. Jeden foťák ve smartphonu rozhodně nezabírá tolik místa, aby mohlo dojít k nějakému výraznějšímu rozšíření baterie. Bude mít tedy tato fotografická evoluce nějaký hlubší smysl?

Představení technologie ISOCELL Zoom Anyplace:

Zdroj: Samsung Semiconductor