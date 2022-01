Samsung mění pravidla hry. Řady Galaxy S a Galaxy Note se v únoru spojí v jeden celek

Samsung na svém blogu potvrdil blížící se spojení řad Galaxy S a Galaxy Note. Podle zveřejněného teaseru je Samsung připraven „porušit pravidla“. Dle obsahu videa je zřejmé, co tím má Samsung na myslí. Chystá se totiž spojení modelových řad Galaxy S a Galaxy Note. To, co Samsung potvrdil až nyní, však víme již delší dobu. Dříve zveřejněné fotografii Galaxy S22 Ultra ukazují, že se bude jednat o zařízení, které bude mít velmi blízko ke Galaxy Note20 Ultra.

V angličtině má uveřejněný slogan „Noteworthy S Series device“ ještě větší údernost, než v českém překladu. Samsung historii řadu Galaxy Note v textu zmiňuje hned několikrát, zejména proto, že v loňském roce jihokorejský výrobce žádný nový Note na trh neuvedl. Řada Galaxy Note sice skončila, duchovně však bude žít v řadě Galaxy S i nadále. Termín představení řady Samsung uvádí na únor, v zákulisí se zatím nejčastěji skloňuje datum 9.2.

Trailer na únorovou akci Samsung Galaxy Unpacked:

Současně se už, byť zatím neoficiálně, hovoří o tom, jak to bude u letošní „eskové“ generace s distribucí čipsetů. V Evropě má telefony, jako již tradičně, pohánět Exynos 2200. Tentokrát se však bude jednat o jediný region, jenž dostane výhradně Exynosy. Důvodem je zřejmě nedostatečná kapacita výroby, která na všechny ostatní trhy pošle konkurenční Snapdragon 8 Gen 1. Nebo minimálně kombinaci obou, z nichž bude vždy jeden čipset vybrán pro daný stát či pro danou oblast.

Galaxy S22 Series AP by Regions

1. Europe: Exynos

2. North America: Snapdragon

3. South America: Snapdragon

4. East Asia: Snapdragon

5. South East Asia/Oceania: Snapdragon

6. West Asia: Exynos & Snapdragon

7. Middle East Asia: Exynos & Snapdragon

8. Africa: Exynos & Snapdragon

V domovské Jižní Koreji by se měla řada Galaxy S22 nabízet se Snapdragonem 8 Gen 1, a pokud se tato informace potvrdí, bude to pro polovodičovou divizi Samsungu kruté vystřízlivění. Této informaci nahrává i fakt, že Samsung při oznámení čipsetu Exynos 2200 nijak nespecifikoval výkon čipsetu. Neznáme takt procesorových jader, frekvenci grafického adaptéru od AMD, takže vlastně ani nemáme představu o tom, jak výrazně mezigeneračně naroste výkon čipsetu. A první benchmarky z prototypů Galaxy S22 zatím nejsou příliš vypovídající.

