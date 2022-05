Samsung by mohl jít cestou Applu. Za tři roky má řada Galaxy S25 běžet na novém čipsetu vlastní výroby

To, že si Samsung vyvíjí vlastní čipsety Exynos, mu aktuálně stačí až ke čtvrté pozici mezi největšími výrobci mobilních čipsetů na světě. Třetí příčku okupuje Apple, jemuž se chce jihokorejský výrobce již brzy vyrovnat. Podle zpráv webu inews24 má Samsung v plánu do tří let osadit řadu Galaxy S vlastními čipsety. To, technicky vzato, splňují Exynosy už nyní, ale Samsung je stále nabízí i jiným výrobcům, např. značkám Motorola, Meizu a Vivo. A to by se mělo za tři roky změnit.

Samsung chce u řady Galaxy S25, slovy prezidenta Roh Tae-moona, používat čipset, který je vyroben na míru telefonu. Jinými slovy, čipset u budoucí „eskové“ řady pro jiné telefony řady Galaxy či pro konkurenční smartphony k dispozici nebude. A kdo ví, možná se Samsung vzhlédl i v čipsetu Tensor, který vyrábí 5nm technologií pro řadu Pixel 6 od Googlu.

Už před několika lety měly čipsety Exynos vlastní procesorová jádra, ovšem Samsung jejich vývoj koncem roku 2019 ukončil. Posledním výsledkem snažení byla premiéra grafického čipu RDNA2 od AMD, který se poprvé objevil v Exynosu 2200 v řadě Galaxy S22. Jenže, na tento čipset vrhá špatné světlo zejména skandál okolo služby GOS, který se na veřejnost provalil začátkem března. Na globální úrovni byl Samsung „přichycen při činu“, na domovském trhu však tento skandál způsobil doslova poprask.

Investoři již dlouho na pravidelných setkáních zástupce Samsungu „grilují“ dotazy na čipsety, které za Qualcommem stále výkonově strádají. A zdá se, že problémy s výtěžností při výrobě a s vyšší teplotou čipsetu (to platí i o Snapdragonu 8 Gen 1) ve spojitosti se službou GOS, daly věci do pohybu. Je však otázka, zda bude nový čipset stále součástí řady Exynos, nebo pro něj Samsung zvolí úplně jiný název. S ohledem na službu GOS se přikláníme spíše ke druhé variantě...

Představení čipsetu Exynos 2200:

Zdroj inews24