Samsung by měl přestat vzhlížet k Applu. Je na čase, aby začal být zase originální a přišel s něčím novým

Samsung se v dávných mobilních dobách inspiroval Applem, a posléze od toho upustil a soustředil se na své vlastní originální nápady. V některých ohledech je však inspirace Applem patrná i v dnešní době. Vybavit si můžeme podobně vypadající hodinky či sluchátka nebo novinky v chystané nadstavbě One UI 7. Ta bude obsahovat, nejen notifikační centrum, ale i softwarový „Dynamic Island“ ve spodní části displeje, který Samsung nazývá „Now Bar“.



Galaxy Z Fold Special Edition se nabízí pouze v Jižní Koreji. Vždy, když se objeví nová várka, se během pár minut vyprodá. Oproti Z Fold6 má lepší poměry stran displejů, méně výrazný překlad, lepší pant, nižší tloušťku... tak proč jej Samsung nenabídne na celém světě?

Proslýchá se, že Apple v letošním roce uvede na trh ztenčený iPhone. A Samsung má v plánu úplně to stejné. Je to náhoda? Inspirace Applem, který má sílu v tom, aby definoval nové trendy, je pro Samsung užitečným nástrojem jak „nezůstat pozadu“. Má to tedy smysl z hlediska byznysu jako takového, na stranu druhou ale Jihokorejci už v minulosti ukázali, že sami dokážou vymyslet a adekvátně „prodat“ vlastní funkce a řešení. A Samsung by se měl k těmto myšlenkám zase brzy vrátit.

Nastal čas být zase sám sebou

Vývoj smartphonů se totiž, při pohledu na celý trh, povážlivě zpomalil. Vypadají jeden jako druhý, a meziroční nárust výkonu, nové funkce umělé inteligence nebo lehce upravené fotoaparáty to nijak nezachrání. Právě v této době by Samsungu hodně pomohlo být zase svůj a přijít s něčím novým. Prostě zariskovat a trochu vykročit ze své bezpečné komfortní zóny, nehrát jen vše na jistotu. Skoro se chce dodat, „kdy jindy“?

Samsung od skládacích Flipů a Foldů očekával mobilní revoluci, ale ta se nekoná a nejspíš už ani konat nebude. Důvod? Je to určitě pořizovací cena a vlastně stále stejná koncepce véček i hybridů. Když si Samsung troufne na něco nového, týká se to jen domovského trhu. Pro začátek by úplně stačilo, kdyby Galaxy Z Fold6 vypadal stejně jako korejský Galaxy Z Fold Special Edition.



Skládací displej na obě strany, skládačka se dvěma panty nebo displej s výsuvnou částí. Do všechno jsou dema displejů, které má Samsung už dávno k dispozici ve funkční podobě. Tak proč neudělá poslední krok, a nenasadí tyto displeje do telefonů?

Jihokorejci mimo něj totiž už téměř neexperimentují s designem, každá generace telefonu je jen iterativní nástupce „z povinnosti“, a protože se ceny stále drží vysoko, je jasné, co tento segment potřebuje – ořezané modely známých značek, které by byly pro běžné uživatele cenově daleko atraktivnější.

Vývoj skládacích telefonů pokročil, a tak nevidíme žádné důvody k tomu, proč by nemohly existovat levnější skládací modely. Minimálně klíčové technologie a komponenty vyráběné ve větších počtech musí být levnější na výrobu než před pěti lety. Flipy a Foldy navíc nemusí mít ten nejvýkonnější hardware, existuje celá řada oblastí, v nichž se dá ušetřit.

A pak tu máme další různorodé konstrukce telefonů, resp. displejů, které Samsung každým rokem prezentuje veřejnosti. Je to právě Samsung, který má sílu a finance na to, aby uvedl na trh novou kategorii zařízení. Čekáme od něj třeba zařízení s rolovacími displeji, u nichž by značka mohla diktovat tempo i technologický vývoj. Nic takového se však zatím nekoná. A v segmentu skládaček se dvěma panty jej už předběhlo Huawei, a jen díky uvaleným restrikcím nemůže tento model z globálního pohledu Samsung nijak ohrozit.

Opravdu nevíme, na co Samsung čeká. Pokud na Apple, tak může klidně čekat ještě pěkných pár let.