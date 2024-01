Samsung bude véčka skládat na obě strany. Ztenčí OLED displeje a připravuje i rolovačky

Samsung na veletrhu CES ukázal nové generace skládacích displejů, a to ve fázi funkčních prototypů. Nejzajímavější z nich je displej s názvem In&Out Flip, který vychází z klasického displeje pro véčkový Flip. Jenže, v tomto případě je možné displej složit, nejen klasicky směrem dovnitř, ale také směrem ven. V zavřeném stavu tak bude možné displej na obou polovinách stále používat. Mezi řádky za tím vidíme snahu o eliminaci vnějších displejů u skládacích véček, které se sice poslední dobou zvětšují, oproti klasickým displejům jsou však stále hodně malé.



Ne, nejedná se o „zlomené“ véčko, ale o nový typ 360° skládacího displeje „In&Out Flex“, který Samsung ukázal u funkčního prototypu. V zavřeném stavu se displej kompletně schová nebo můžete na druhou stranu stále ovládat obě displejové poloviny

Jenže, pokud by se Samsungu povedlo odstranit vnější displej, mohl být véčka zase o něco zeštíhlit. Výrobce u tohoto displeje uvádí, že může fungovat od -20 do 60°C, a v rámci demonstrace odolnosti byl displej potápěn do vody, jeho povrch byl odírán povrch zrnky písku a na závěr na něj při driblingu neustále padal basketbalový míč. A je samozřejmě jasné, že tento displej přežil bez úhony. Panely typu In&Out Flip však nebyl vidět jen na papíře, Samsung je ukázal i ve funkční podobě, koncepční zařízení hodně připomíná konstrukci aktuálního Galaxy Z Flip5.

Samsung na CES ukázal i rolovatelný displej Rollable Flex, který dokáže původní displejovou plochu zvětšit až pětinásobně. V pohotovostním režimu jsou tyto displeje stočené do ruličky

Tenčí, kombinované a jemnější

Flex Note Extendable zase kombinuje přednosti skládacích a výsuvných displejů. Základní 11" displej se rozloží do 13,8" úhlopříčky (poměr stran 10:9), a pokud vám nestačí displejová plocha při rozevření, může ještě část displejového panelu vysunout z jedné z bočních hran. Celkově tak dostanete 17,3" displej s poměrem stran 4:3, který poslouží třeba jako externí monitor. Koncept byl ale poměrně tlustý, takže má blíže spíše k automobilovým displejům, než k tabletům.

Samsung na veletrhu ještě ukázal novou podobu ultratenkých OLED displejů pro notebooky a tablety, které mají tloušťku 0,6 mm, a přesto mají stejnou odolnost jako předešlá generace displejů. Nové panely jsou odlehčené a současně mají třetinovou tloušťku oproti stejně velkým LCD panelům. Samsung na CESu prezentoval i pouzdro pro zcela bezdrátová sluchátka, které je nově vybavené displejem. Zatím však není jasné, zda se jedná jen o koncept, a nebo ukázku budoucnosti u sluchátek řady Galaxy Buds.

Poslední novinkou je ukázkový displej OLEDoS (OLED on Silicone), který je určený pro XR brýle. Tento RGB displeje má úhlopříčku 1,03 palce, jemnost pixelů je však až 3 500 ppi, což je srovnatelné se 4K televizemi. A právě tento displej by mohl v budoucnu zavítat do XR brýlí, které vyvíjí Samsung společně s Googlem a Qualcommem. O nich však na veletrhu CES zatím nepadlo ani slovo.

Zdroj: Samsung Display