Samsung bude pilovat 3nm výrobní proces. Chystaný Galaxy S22 FE má být postavený na Mediateku

Nedává aféra týkající se služby GOS, která (nejen) u nových modelů řady Galaxy omezovala grafický výkon, má dozvuky na více frontách. Problém byl nejpalčivější zejména na domovském trhu v Jižní Koreji, protože umělé omezování výkonu zde Samsungu, potažmo řadě Galaxy S22, značně pošramotilo reputaci. A přetřásá se i použitý čipset Exynos 2200, který měl na papíře větší potenciál, než ve skutečnosti.

Samsung chtěl i letos nabídnout alternativní čipset ke Snapdragonu 8 Gen 1, a ani tentokrát se jihokorejcům Qualcomm dohnat nepodařilo. Od grafického čipsetu se očekávalo trochu více, a pokud k tomu připočteme i 5nm čipset Exynos 1280, který běží v Galaxy A53, a jehož specifikace Samsung úzkostlivě tají, vypadá to, že ani letos Exynosu pšenka nepokvete. A je zřejmě jen otázkou času, než dojde trpělivost akcionářům Samsungu, kteří zástupce firmy rok co rok „grilují" a neustále vyzvídají, proč je Exynos stále za konkurencí.

Sázka na Mediatek, Exynos se (zatím) škrtá

Samsung se podle webu BusinessKorea rozhodl k bezprecedentnímu kroku. Připravovaný Galaxy S22 FE by totiž neměl běžet na Exynosu, ale na čipsetu od Mediateku vyšší třídy (Dimensity 8100 či Dimensity 9000). Samsung dosud čipsety značky Mediatek nasazoval jen v levných telefonech, a jejich zařazení do řady Galaxy S22 by podkopalo, už tak nevalnou, pověst vlastních čipsetů Exynos. Podle zdroje Samsung dokonce zvažuje, že asijské modely řady Galaxy S23 primárně nabídne s Mediatek čipsety, zatímco zbytek světa by mohl běžet na Snapdragonech. O Exynosech se v toto chvíli zatím nehovoří.

I když to vypadá, že čipsety Exynos pomalu vyklízí pozice, může to být jen strategie Samsungu, jak se meziročně co nejvíce posunout. Podle zákulisních informací chce Samsung vsadit na konkurenční čipsety proto, že jeho polovodičová divize bude ladit přechod na 3nm proces. A protože nebude divize nucena na trh „za každou cenu“ uvést nový čipset, je možné, že vývoj nástupce Exynosu 2200 zabere delší čas, než jen jeden rok.

Ostatně, to, že Samsung s výrobou Exynosů nekončí, potvrzuje i druhý jihokorejský zdroj. Šéf Samsung Electronics MX, TM Roh totiž potvrdil, že se Samsung chystá vyrábět čipsety Exynos, která budou určeny výhradně pro telefony řady Galaxy. A to v podobném duchu, jako si Apple vyrábí své vlastní mobilní procesory. Návrhem čipsetů na míru by si mohl Samsung pomoci, nejen výkonově, ale také teplotně. A to je oblast, která se u současných top procesorů skloňuje nejčastěji. Výkon mají, ale velmi rychle se výrazně zahřívají...

Představení čipsetu Mediatek Dimensity 9000:

Až dosud byly čipsety Exynos, s podílem na trhu okolo 6,6 procent, nabízeny mimo Samsungů i u některých modelů značek Vivo, Meizu a Motorola. Zatím však není jasné, zda si Samsung bude čipsety kompletně navrhovat a vyvíjet sám, nebo se obrátí na konkurenční firmy Qualcomm a Mediatek.

Zdroj BusinessKorea, inews24