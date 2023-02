Samsung ani po sedmi letech neudělal krok vpřed. Řada Galaxy S23 stále nepodporuje zdvojenou partition

O tzv. bezešvých updatech, které u Androidů zajistí zdvojená partition, se hovoří již od roku 2016. U největšího výrobce Androidů, Samsungu, však rozdělení na Partition A a Partition B dosud nikdy nebylo v plánu. Loni v září však svitla jiskřička naděje, od Androidu 13 totiž měla být zdvojená partition povinná, jinak telefony s touto verzí softwaru nedostanou certifikaci. A jak to celé dopadlo? Samsung evidentně dostal výjimku, řada Galaxy S23 tuto funkci opět nepodporuje, a opět jí to prochází.

Důkaz přinesla aplikace Treble Check, kterou jsme nainstalovali do Samsungu Galaxy S23 Ultra. Ultra, nejen, že nepodporuje Treble, ale také má jen jednu partition. To znamená, že při aktualizaci firmwaru je třeba restart telefonu a následná zdlouhavá aktualizace telefonu, která může v případě velkých aktualizací zabrat i dvacet minut. Poté je třeba zadat PIN kód k SIM kartě a odemknout telefon, aby vám na smartphone mohli přistát zmeškané notifikace, které se mohli nakupit v době, kdy jste měli vypnutý telefon.



Aplikace Treble Check potvrdila, že řada Galaxy S23 nepodporuje „bezešvé“ systémové updaty

Pokud by měl telefon zdvojenou partition, update by se v telefonu stáhl a hned nainstaloval na pozadí. Uživateli by stačil jen „měkký“ restart, po němž by naběhla aktualizovaná druhá partition. Tímto způsobem by se prostoj při softwarových aktualizacích zmenšil na absolutní minimum, navíc by šlo telefon přepnout na „funkční“ partition s původní verzí softwaru, pokud by se nezdařila firmwarová aktualizace. Pro výrobce je to možná složitější v rámci návrhu systému, pro koncové uživatele z toho však plynou samé výhody.

Funkce přijde až s nadstavbou One UI 6.0

Podle zástupců Samsungu se zdvojená partition objeví až společně s nadstavbou One UI 6, která by měla v mobilech řady Galaxy zazářit letos na podzim. To, že S23ky aktuálně nepodporují zdvojenou partition by se sice mohlo s updatem na novou nadstavbu změnit, ale to by znamenalo, že uživatelé stávajících telefonů po updatu telefonu provedou i jeho kompletní obnovení do továrního nastavení. A to bude v praxi chtít udělat málokdo.

Vše tedy směřuje k tomu, že se u Samsungů dočkáme zdvojené partition až u nových telefonů, v nichž poběží od vybalení Android 14 a One UI 6.0. Prvními podporovanými telefony by tak měla být řada Galaxy S24.

Via: Ithome