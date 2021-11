S nulou potřetí. Samsung se pochlubil nejlevnějším „áčkem“, které láká na 48Mpx foťák a slušnou baterii

Zatímco u vybavenějších „áček“ Samsung k představení využívá všemožné kanály, ty nejlevnější telefony na trh „proplouvají“ bez výraznější propagace. To je i případ letošního nejlevnějšího Galaxy A03. To, že označení telefonu začíná nulou, je jasným vodítkem, že o výbavu telefonu prakticky vůbec nejde. Tou hlavní „funkcí“ telefonu je co nejnižší prodejní cena.

Telefon s rozměry 164 × 76 × 9,1 mm se bude nabízet v černé, modré a v červené. Přední stranu vyplní 6,5" infinity-V displej typu PLS, v jehož výřezu bude umístěna 5Mpx selfe (F2.2). Displej bude podporovat rozlišení HD+. Na zádech je umístěn vcelku rozměrný fotomodul, který však na první pohled vypadá poloprázdně. Samsung u telefonu vsadil na 48Mpx hlavní foťák (F1.8), který doplní 2Mpx hloubkový snímač pro portrétové focení.

Telefon pohání neznámé osmijádro v konfiguraci 2 × 1,6 GHz + 6 × 1,6 GHz, což vypadá na některý z levnějších MediaTeků. Ve specifikacích překvapí podpora Dolby Atmos i 5 000mAh baterie, telefon se bude na trh dodávat v konfiguracích 3/32, 4/64 a 4/128 GB. V Česku však jeho pozici zastupuje Galaxy A03s, který se dostal do prodeje teprve nedávno. Tento model má jinou skladbu fotoaparátů (13 + 2 + 2 Mpx) a pohání jej MediaTek MT6765 s 3GB RAM, na kterou navazuje 32GB úložiště.

V Česku se již prodává nepatrně vylepšený Galaxy A03s:

Galaxy A03s stojí v Česku 3 299 Kč, počítáme tedy, že A03 by se mohl pohybovat ještě blíže k hranici tří tisíc korun. Jeho dostupnost v Česku je, vzhledem k prodejům „eskové“ varianty, v tuto chvíli krajně nejistá.

Zdroj Samsung News