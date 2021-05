Rýsuje se čtvrté esko. Samsung už na svém webu zmiňuje model Galaxy S21 FE

Mexická pobočka Samsung už na svém webu s předstihem uvedla název smartphonu, na něhož zatím stále čekáme. Řeč je o Galaxy S21 FE, který bude čtvrtým zástupcem letošní řady Galaxy S21 od Samsungu. Skoro to vypadá, že nám Samsung chce co nejdříve prozradit detaily nového telefonu, jenže ještě nenastal správný čas. Zmiňovaný text byl na webu po pár hodinách nahrazen značením stávajícího tria modelů řady Galaxy S21.

Samsung Galaxy S21 FE by měl nabídnout rovný 6,4" Super AMOLED displej s průstřelem pro 32MPx selfie. Telefon dostane do výbavy 4 500mAh baterii s rychlým dobíjením, prodávat se má v šedé, zelené, fialové, růžové a také v bílé. Oficiální premiéra telefonu by měla proběhnout v průběhu třetího čtvrtletí letošního roku. To by však neměla být poslední letošní akce spojená s označením „FE“. Již brzy by měla jít do prodeje oživená LTE verze Galaxy S20 FE, která nepoběží na Exynosu 990, ale na Snapdragonu 865+.

Redakční představení Samsungu Galaxy S20 FE:

Zdroj Galaxyclub