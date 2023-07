Reportáž: Samsung Digital City je centrála, muzeum, laboratoř a ukázka světa SmartThings

Po snídani vyrážíme ze Soulu směr Suwon, kde se nachází firemní kampus Samsung Digital City, největší oblast, kterou na území Koreje zabírá jedna firma. Doprava v Koreji je nevypočitatelná, a tak nastupujeme do autobusu až po desáté ranní.

Cílem je městečko Suwon, které v Google Mapách najdete pod označením Suwon-si. Cesta by měla trvat 90 minut, a tak si chceme ověřit, jak je na tom dopravní situace. Jenže, Korea si své dopravní tajemství hlídá.



Vstupujeme do Samsung Digital City

Na mapách od Googlu vám ukáže jen místa, ale trasy z bodu A do bodu B už nikoliv. Pouze za předpokladu, že cestujete hromadnou dopravou, a to se nás dnes netýká. Jedná se o jedno z mála míst světa, které upřednostňuje vlastní mapové služby Naver a Kakao Map před globálním hegemonem Google. Možná i protože Jižní Korea filtruje internetový provoz, některé stránky s „nepříliš vhodným obsahem“ v prohlížeči nahradí varování podobné známému viru „Policie ČR“. Jenže toto není výmysl, ale skutečnost. Vítejte v Jižní Koreji!



Plánování tras přes Google (mimo MHD) v Jižní Koreji nefunguje, nejpoužívanější mapovou aplikací jsou Naver Map

Suwon je zhruba hodinu a půl jízdy autobusem od hlavního města Soulu. Za to, že jsme dorazili na čas, vděčíme pruhu, který je vyhrazen autobusům. Zatímco čtyři až šest běžných pruhů stojí, my jedeme. Jihokorejci se drží velmi nenápadných barev, auta okolo nás jsou šedá, černá, bílá nebo tmavě modrá. Stejné odstíny mají i budovy. Trocha barev by rozhodně neškodila, ale to je prostě Jižní Korea. Mimo vysoké hygieny a pořádku si všímáme i důrazu na soukromí - i ten nejzapadlejší popelářský vůz neznámé provenience má zatmavená, nejen boční, ale i čelní sklo. Všechna auta vypadají téměř uniformně.

Samsung Digital City

První zastávkou je muzeum mobilní historie, na skupinku novinářů čeká na každém rohu několik zaměstnanců Samsungu. Poskytnou radu nebo pomohou, a to i přes zjevnou jazykovou bariéru.

Samsung Digital City by sice mohlo být město samo o sobě, na rozloze 156 hektarů pracuje a tráví čas 35 tisíc zaměstnanců ve 131 budovách. Moderní kampus, oplocený prostor, který má pro zaměstnance Samsungu vše potřebné. Různá hřiště a sportoviště, posilovny, plavecký bazén, obchody, horolezeckou stěnu, restaurace, lékaře, zubaře, apod.



Zábava, zdraví i práce - v Samsung City je úplně vše

Do areálu svážejí zaměstnance shuttle busy z více než stovky míst v okolí Suwonu. V areálu sídlí i hlavní ředitelství firmy, a proto je velmi důležité rychlé spojení na jedinou továrnu Samsungu v Jižní Koreji, která se nachází v městečku Gumi (tři až čtyři hodiny jízdy ze Soulu). V kampusu tak nechybí heliport, který obsluhuje linku do Gumi, což je důležité zejména v době, kdy jihokorejci ladí výrobní detaily nových telefonů či prototypů.

V Suwonu probíhá také výzkum a vývoj. Ze Samsung City Suwon vzešly např. QLED televize nebo řada spotřebičů Bespoke. Kvůli pozdnímu dopolednímu odjezdu z hotelu je však naší první zastávkou „kantýna“. Dům obřích rozměrů, ve kterém si stačí vybrat jedno z dostupných menu, a oskenovat telefonem pokladnu u každého z vybraných výdejních okének. Restaurace jsou rozesety do několika pater, a jídlo přesně podle své chuti si může prakticky kdokoliv. Jako návštěva máme stravenku k obědu, kterou hodíme do schránky u výdejního okénka. Po oběde je čas na objevování Samsung Digital City.

Muzeum (nejen) mobilní historie

Pouť areálem začínáme v Samsung Innovation Museum (SIM), které pokrývá, nejen mobilní, ale také televizní historii nebo minulost domácích spotřebičů a pevných telefonních linek. Výstava je pro milovníky historie zajímavá, už jen proto, že je její součástí i několik prototypů, které se nikdy nedostaly do prodeje. Ale musíme jít postupně, a tady se začíná od výroby elektřiny až po první baterii na světě z roku 1746. Následuje první telefon, první rádio, lednička, první automatizovaná pračka, první vysavač nebo postupný vývoj polovodičů.



Na těchto krychlích uvádí Samsung své důležité historické milníky

Nás však zajímají zejména telefony, kterým je věnována podstatná část expozice. Samsung sice logicky vyzdvihuje a zvýrazňuje své staré telefony, a milníky, které tyto modely dokázaly, vcelku nečekaně ale do galerie zařadil i staré telefony konkurenčních značek, které přinesly na trh něco nového. Např. první telefon s SMS, GPS, Bluetooth, hlasovými příkazy nebo podporou prohlížení „webu“. Nechybí tak legendární telefony značek Ericsson, Nokia nebo Benefon. Všechny telefony jsou v bezvadném stavu - je vidět, že se o ně pečlivě starají.



Unikátní telefon z mobilní historie - tzv. Matrix Phone

Samsung navrch přidal známá véčka mobilní historie, telefon v hodinkách na zápěstí či dokonce prototyp, který si zahrál v Matrixu (tzv. Matrix Phone). V muzeu nechybí historie mobilní komponent, které si Samsung vyrábí sám, popř. je dodává i konkurenci.



Olympijské edice telefonů s odpovídajícími pochodněmi

V muzeu jsme si mohli prohlédnout i olympijské verze telefonů, který Samsung dává sportovcům k užívání každé dva roky, a to již od roku 1998. Jako poslední je uváděna olympijská edice Galaxy S21 pro OH v Tokiu.

Velmi chytrý dům

Nejzajímavější atrakcí byl ukázkový chytrý dům, v němž je prakticky všechno možné propojené přes platformu Smart Things. Prezentace sice byla rychlá, protože času nebylo mnoho, i přesto jsme viděli interakci zařízení v obývacím pokoji, kuchyni, herní místnosti, pracovně nebo v ložnici a šatně.



Chytrým dům v Suwonu má vše, co si jen od novodobého chytrého domu můžete přát

Výběr receptu na lednici a zapnutí sporáku po dobu vaření pokrmu, sice může vypadat zajímavě, ale v praxi je to, u čeho vypadá automatizace spíše podivně. Daleko užitečnější bylo nastavení automatického zavírání lednice, aby se zbytečně nevětralo, nebo hlasová aktivace režimu pro sledování filmů, která nastaví ambientní osvětlení, zatáhne závěsy a zvuk přepne na domácí kino.

Ukázkový chytrý dům od Samsungu:

Chytré jsou i zásuvky, vypínače na zdi, reproduktory, projektory a počítá se i s propojením mobilních zařízení s notebooky a televizemi, s bezdrátovým sdílením hudby, na kterou mohlo blikat chytré osvětlení. Samozřejmostí je napojení na vnější kamery nebo vnější okruh s reproduktory na terase. Dům má solární panely na střeše a stání se dvěma elektro nabíječkami.

Inkubátor C-Lab a dílna kutilů

Poslední zastávkou byla laboratoř C-Lab. Ta vznikla před několika lety, a umožňuje prakticky komukoliv přijít se smysluplným nápadem, který Samsung pomůže zrealizovat. C-Lab se dělí na vnitřní (zaměstnanci Samsungu) a vnější část. Pokud nápad některého z řadových zaměstnanců Samsungu projde do finálního schvalovaní, jihokorejský gigant pomůže s know-how, marketingem, umožní práci ve svém kampusu, apod.



V této laboratoři vznikají projekty z interní i externí díly C-Lab

Z inkubátoru C-Lab vznikla celá spousta startupů, a přímo na místě jsme mohli vidět některé produkty: např. helmu se zabudovaným telefonem, nositelnou 360° kamerku nebo brýle Gear VR, které pomáhají s částečným navrácením zraku. C-Lab už u Samsungu existuje 10 let a 8 měsíců, a za tu dobu vzniklo 391 projektů, na nichž se podílelo 1 600 zaměstnanců. Nejvíce projektů za jeden rok se datuje do roku 2016.

Na úplný závěr jsme nahlédli do dílničky kutilů, ze které by měl radost i kolega Kuba Čížek. Našli jsme v ní různá „udělátka“, měřicí přístroje či 3D tiskárny. Českého Průšu tady ale neměli...